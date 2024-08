Le ultime giornate avevano fatto registrare une netta accelerata sulla situazione. Poi sabato è arrivata la chiusa definitiva in attesa dell’ufficialità. Questa è arrivata adesso e possiamo quindi riabbracciare, dopo un paio di mesi, Youssef Maleh. Il marocchino torna in azzurro con la medesima formula dello scorso anno, ovvero il prestito con diritto di riscatto. Vedremo al prossimo giugno se questa volta l’Empoli farà suo il centrocampista o meno.

Un ritorno importante dopo una stagione, la scorsa, in cui Maleh si è fatto apprezzare. Sarà un elemento di fiducia su cui potrà contare, già da domani, Roberto D’Aversa. Importante, per la chiusura dell’affare, la volontà dello stesso giocatore. Maleh ha premuto per poter tornare ad Empoli, non volendo attendere il Cagliari o le eventuali avances di altri club. Questo non può certo passare inosservato. Bentornato quindi ad Youssef, certi che anche in questa stagione ci farà divertire.