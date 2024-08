Come scritto stamani, dopo che la notizia era stata diramata dai colleghi di Sky, mancava soltanto l’assenso del giocatore per poter chiudere il prestito verso Empoli. Questo, ed a confermarlo è sempre Sky (ma abbiamo riscontri), è arrivato e quindi Ola Solbakken, arriverà in azzurro con la formula del prestito.

Il classe 1998 arriva dalla Roma anche se lo scorso campionato lo ha terminato in Giappone con sole cinque presenze. Resta da capire se l’Empoli avrà un diritto di riscatto – pensiamo di si – o sarà un prestito secco. Se la memoria non fa scherzi, Solbakken sarà il primo norvegese a vestire la maglia dell’Empoli. La giornata di domani dovrebbe vedere gli ultimi dettagli andare a posto, e poi si andrà all’ufficialità.