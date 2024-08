E’ tutto da scrivere il futuro prossimo di Stiven Shpendi. Il giovane attaccante, arrivato lo scorso anno dal Cesena con grandi aspettative, potrebbe essere mandato in prestito per cercare quella continuità che ad Empoli non sta avendo. Shpendi si è dimostrato acerbo per la categoria, e le scelte dei vari allenatori che si sono succeduti in questi mesi ad Empoli (D’Aversa compreso) hanno dato conferma a questo dato. Va detto, ma per oggettività informativa, che Shpendi non è cresciuto in questo anno, sicuramente per colpa del poco impiego, ma questo può essere un problema visto l’importante investimento.

Si dovrà ragionare anche assieme al Cesena che, di fatto, ad oggi è il proprietario del cartellino. La strada potrebbe essere quella verso Carrara, un club di serie B che darebbe spazio ad un giovane come lui. Il club della ruota avrebbe già avanzato la sua richiesta per poter arrivare a Shpendi. Come detto c’è una situazione burocratica non semplicissima, non potendo l’Empoli far tutto in totale autonomia. L’arrivo di Solbakken, oltretutto, andrà a chiudere ancor di più le chance del giovane albanese. La settimana prossima si dovrebbe decidere.