Ha ripreso ieri a lavorare il Monza di Alessandro Nesta. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, anche se sono serviti i rigori per battere il SudTirol (0-0 nei novanta minuti), i biancorossi guardano all’appuntamento di stasera nel trofeo Berlusconi. Una gara amichevole, contro il Milan, che servirà anche per capire meglio le condizioni di taluni giocatori in ottica del match con l’Empoli.

Non sono poche le defezioni ad oggi. Indisponibili, per l’esordio, Cragno, Ciurria e molto probabilmente Gagliardini. Da valutare anche le condizioni di Forson e Djuric che hanno saltato la sfida di Coppa Italia. Il modulo dovrebbe essere un 3-4-1-2 con l’ex Maldini a fungere da trequartista. Ad oggi potrebbe essere questa la miglior formazione del Monza: Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini; Mota, Petagna.