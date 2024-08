Il condizionale è d’obbligo ma dovrebbe essere domani, quasi con certezza, il tanto atteso giorno in cui verranno svelate la nuove maglie dell’Empoli. Quelle che saranno indossate nella stagione sportiva 2024/25. Ovviamente c’è grande curiosità, anche per capire se verranno svelate tutte e tre o, come lo scorso anno, per la terza si andrà più avanti. Non dovrebbero esserci sorprese sul fatto che, a fianco della prima azzurra, ci sarà una secondo maglia bianca.

Come abbiamo già detto, parlando dell’argomento, è tutto top secret. Visto la lungaggine per l’uscita, le aspettative non possono che essere alte. Tra l’altro, guardando ai lavori fatti da Kappa per le squadre che utilizzano il nostro stesso sponsor tecnico, abbiamo visto dei lavori ben fatti, soprattutto sulle seconde maglie che vanno a riprendere la storia del club. Non resta che attendere ancora qualche ora.