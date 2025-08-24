Si è giocata ieri la prima partita di campionato al Castellani, prima gara valida quindi per l’abbonamento stagionale 2025/26. E’ cresciuto ancora un po’ il dato rispetto all’ultimo aggiornamento che era sui 4005 abbonati. Alla prima di campionato la società ha reso noto che le tessere stagionali emesse sono pari a 4373.
Sono davvero poche le tessere che mancano per poter superare il record di serie B, pari a 4600 abbonamenti. Anche se con una gara in meno ma la campagna abbonamenti resta ancora aperta e quindi c’è la possibilità di poter incrementare questo numero. Si va adesso verso il completamento della squadra e questi ragazzi avranno bisogno del miglior e maggior supporto possibile.
Ci si può abbonare allo Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.
Molti rientrano in questo fine settimana dalle ferie
La prestazione di ieri molto coinvolgente
Un altro colpo di mercato
Secondo me battiamo il record
Gli abbonamenti si potevano fare anche prima di partire per le ferie….
Ieri uscendo dalla maratona ho visto il numero sul tornello che probabilmente recitava oltre 2800 ingressi in maratona. Non c’erano tutti gli abbonati… Comunque si arriva a 4500 ma conta se la gente poi viene realmente
Sono già stati conteggiati gli sponsor o no?
Altrimenti si va verso i 5000 abbonati.
Il record è 4671 lo rompo sui numeri ….
Ma bisogna essere precisi …
Io sono convinto che con una curva a modo
Possiamo fare belle figure veniamo da una gavetta di ormai più di 30 anni senza curva …io sogno di stare a livello del tifo di San Benedetto del Tronto anche un livello sopra…
La curva si costruisce da sola metà maratona la porti dietro la porta a un piano in altezza 27 x 100 a fila….
Il tifo può solo migliorare ulteriormente le prove ci sono siamo allo stesso livello che in serie A …ma non basta …
Ho visto le immagini di Sassuolo – Napoli
Evitiamo di fare quella fine..
Come al cinema quando c’è un film poco interessante sparsi in qua e la a coppie una cosa che si rischia di fare il gruppetto di 300 desperados e il resto sparso no ragazzi evitiamo la come la peste …la gente poi già canta poco ma se la riunisci in uno spazio a numero ideale ,vedrai che vieni coinvolto …
L’esempio c’è l’ho con gli amici che ieri hanno cantato più che un serie A…
Dai chiedere è quasi un diritto acquisito..
Enrico veramente ieri nostante la gente è in ferie c’era una bella cornice di pubblico e un buonissimo tifo .
Sono d’accordo che con uno stadio moderno , decente , coperto e senza pista saremo molti di più
Ricordati che poi chi gioca al calcio poi non verrà,il bimbo col genitore,e chi gioca nella UISP,chi lavora per una cosa o l’altra,forse aver giocato sabato alle 19:00 ha portato più gente …anche se c’era un 20% in vacanza…
Poggio e buca fa pari…
Si arriva a 5000
…ero in pensiero …
Gran risposta di abbonati da parte del Popolo Azzurro (e questi sono tifosi veri dell’Empoli, non contaminati).
30 anni di successi da parte della società e iniziative come la “scuola del tifo” hanno contribuito a creare uno zoccolo duro di tifosi.
È un patrimonio che va mantenuto
Zapata al momento dal 2018 a ora in 7 anni
Con 4 di serie A ,dovevi avere frantumato il record di almeno un 30 % a ora sei sotto ma anche 200 in più,non porta a nulla…
Lo ridico iniziativa lodevole niente più …
Purtroppo non basta il bimbo lo so perché conosco gente che l’hanno portato quasi una forzatura ma difficilmente tornano una terza volta…
Più che iniziativa lodevole iniziativa lodata in tutta Italia, a parte te.
Ieri erano presenti pure molti turisti stranieri e se sono attratti adesso con lo stand io che abbiamo credo che se ci sarà la destrutturazione ne verranno ancora di più,.
Lo so nn saranno veri tifosi ma fan numero e vederli fa molto piacere
Purtroppo la realtà dice altro qualche straniero di agosto/ settembre l’ho visto anche 30 anni fa , non si può credere alle favole ,ci vuole certezza, guardare i numeri e cercare di creare appartenenza come dite voi non solo non c’è verso, non può neache un miracolo …
Abbiamo perso decenni per riuscire a creare qualcosa di unico serve che chi deve fare lo faccia per il bene…
Gli stranieri appassionati di calcio e che soggiornano in zona, se possono, la partita di calcio ce la infilano.
in Coppa Italia estremizzo, ma erano la metà del pubblico presente.
In qualunque stadio italiano, partita di A o B, se ci sono stranieri in ferie, vanno a vedere la partita in quella zona.
Quando andai a vedere l’Empoli a Napoli, sul treno c’erano decine di Scozzesi con la maglia del Napoli.
Me se vai, ad esempio, nel Salento, è la stessa cosa.
Immagina nelle grandi città d’arte.
Nel nostro piccolo, essendo logisticamente piazzati al centro di un triangolo di città di arte, qua soggiornano molti turisti.
E’ logico che, per passare una serata diversa, vengono volentieri a vedere una partita del calcio italiano, anche perché a livello europeo ormai siamo conosciuti.
Sicuramente con uno stadio moderno, ce ne sarebbero di più, sia Empolesi che stranieri.