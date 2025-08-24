Si è giocata ieri la prima partita di campionato al Castellani, prima gara valida quindi per l’abbonamento stagionale 2025/26. E’ cresciuto ancora un po’ il dato rispetto all’ultimo aggiornamento che era sui 4005 abbonati. Alla prima di campionato la società ha reso noto che le tessere stagionali emesse sono pari a 4373.

Sono davvero poche le tessere che mancano per poter superare il record di serie B, pari a 4600 abbonamenti. Anche se con una gara in meno ma la campagna abbonamenti resta ancora aperta e quindi c’è la possibilità di poter incrementare questo numero. Si va adesso verso il completamento della squadra e questi ragazzi avranno bisogno del miglior e maggior supporto possibile.

Ci si può abbonare allo Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.