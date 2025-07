Dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 30 luglio, partirà la vendita libera, con tutti i tifosi azzurri che potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato.



“RICOMINCIO DA TE” è la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2025/26 e prevede prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65 e persone con disabilità con invalidità maggiore o uguale al 75% e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.

Dove abbonarsi? Sarà possibile esercitare la prelazione speciale online utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure direttamente all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani oppure all’Unione Clubs Azzurri.

ORARI PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 (nella giornata di giovedì 31 luglio sarà aperto anche dalle 21.00 alle 23.30)

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00

EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani, Empoli)

Lunedì 28 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Martedì 29 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Sal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00

Ricordiamo che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.