Ne abbiamo già parlato alcuni giorni fa, ma nelle ultime ore le voci si sono fatte molto più insistenti, con i tanti colleghi partenopei a far squillare il telefono cercando conferme e raccontando la loro. Si parla di Pietro Accardi, che sembra essere tornato seriamente nel mirino del Napoli. Il DS azzurro, lo ricorderete, già alla fine della passata stagione è stato al centro di tanti discorsi legati al possibile passaggio in Campania, passaggio poi non avvenuto – al netto di Accardi che non ha mai confermato questa insistenza – anche per volontà del Presidente Corsi.

La sensazione, anche se si rischia di cadere in discorsi già fatti, è che questo possa essere davvero l’ultimo anno di Accardi. Una stagione che, comunque vada, sarà significativa per l’Empoli e per il lavoro del DS. E, nonostante la giovane età del dirigente azzurro (nell’organigramma dal 2014), potrebbe essere davvero un treno da non farsi scappare. A Napoli raccontano di una decisione che sarebbe già stata presa da Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe unicamente Accardi nella direzione sportiva della sua squadra.

Al momento Accardi è concentrato al 101% per la salvezza degli azzurri, immaginiamo che (giustificando ogni legittima notizia) sia difficile arrivare a concretezze prima della fine della stagione.