Come giò ribadito più volte, prima di poter iniziare a ragionare sulla costruzione della squadra, si dovranno certificare le posizioni del direttore sportivo e dell’allenatore. Per la prima, ne stiamo ormai parlando da tempo, la Samp è in forte pressing su Pietro Accardi. Senza stare a rifare discorsi che sono già noti, la sensazione è che questo possa essere davvero il momento dei saluti con il dirigente palermitano.

Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche da alcuni “esperti” di mercato, Pietro Accardi sarebbe davvero interessato al possibile approdo in blucerchiato, un ritorno nel club che lo ha visto maggiormente protagonista come calciatore. Ricordiamo che contrattualmente Accardi è ancora legatissimo all’Empoli, dovrebbe quindi chiedere la rescissione del contratto a Fabrizio Corsi. La giornata di oggi potrebbe essere, se non decisiva, molto importante in questa direzione. Infatti oggi dovrebbero (condizionale obbligatorio) vedersi le due parti. Forse anche già con Nicola.

In serata potremmo forse capire meglio se, davvero, la storia di Pietro Accardi è arrivata all’ultima puntata o… invece ancora una volta si ripartirà con lui dopo diverse chiacchiere.