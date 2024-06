Una delle situazione che dovranno essere gestite entro breve tempo, sarà quella legata al futuro di Szymon Zurkowski. Abbia già raccontato di come sul giocatore polacco ci sia un diritto di riscatto, che l’Empoli può esercitare, molto alto. La cifra infatti è sui 5 milioni di euro. Abbiamo già anche detto che questa somma non verrà pagata dall’Empoli allo Spezia, ma è altrettanto vero che da Monteboro si vorrebbe andare avanti con Zurko, e che Zurko (manco a dirlo) vorrebbe restare ad Empoli.

In questo c’è anche la posizione dello Spezia. I bianconeri infatti si ritroverebbero un giocatore fuori portata, reduce da un infortunio, e difficilmente troverebbero acquirenti disposti a pagare quella somma sopracitata. Ecco che, situazioni già viste nel recente passato, le parti potrebbero stracciare l’attuale contratto per valutare una nuova situazione. L’unico “problema” è che lo Spezia – che certo non vuol rimetterci totalmente – deve versare il 50% della vendita alla Fiorentina.

L’Empoli cercherà di ottenere comunque uno sconto dai liguri, anche 3 milioni potrebbero essere già cifra valutabile. In alternativa si potrebbe pensare all’ennesimo prestito.