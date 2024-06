Il Parma, che torna in A dopo alcuni anni, ha indubbie ambizioni nel consolidamento della categoria. Tra i primi interessi che spuntano intorno al club ducale ci sarebbe anche quello per Matteo Cancellieri. Il giocatore sembra infatti esser stato messo nella possibile lista dei desideri per la costruzione della prossima squadra. Come noto, con la fine della stagione, il classe 2002 si andrà separando dall’Empoli. Gli azzurri potrebbero esercitare il diritto di riscatto, seppur altissimo, soltanto per ottenere quella parte bonus che sarebbe poi rappresentata dall’inevitabile controriscatto.

Anzi, la Lazio, indipendentemente da chi sarà l’allenatore, vorrà valutare bene l’attaccante nel corso della prima parte del ritiro. A Roma, sponda biancoceleste, Cancellieri è considerato come un prospetto di futuro, e salvo offerte davvero allettanti non si vorrebbero privare del giocatore. Potrebbe non essere da escludere un prestito, ma nel caso in cui al giocatore si voglia far salire un altro gradino, con magari maggiore continuità di presenza e con obiettivi più importanti della salvezza.

Per il Parma, quindi, soltanto un eventuale ottima offerta potrebbe aprire le porte verso Cancellieri.