C’è fermento e grande attenzione intorno al futuro di Pietro Accardi. Come ci siamo già trovati a dire, mai come in questa estate la possibilità di essere arrivati all’addio è vicina. Il lavoro di Pietro degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, ed il concetto del “se non ora quando” sembra essere un must. La situazione attuale vede due club interessati a lui, con il Napoli ad essere quello più chiacchierato. Da dire però, che se fino a qualche settimana fa i nostri telefoni suonavano di continuo, con colleghi napoletani pronti a sapere anche il minimo dettaglio, da qualche giorno la situazione si è raffreddata. Sicuramente un caso.

Oltre al Napoli, ci sarebbe sullo sfondo anche la Lazio molto interessata. Il club capitolino ha chiuso il rapporto con Tare ed alla ricerca di un nuovo ds. Il nome caldo è quello di Fabiani ma, anche dovesse arrivare l’ex Salernitana la porta per una nuova figura (leggersi anche Accardi) potrebbe essere aperta. In tutto questo però c’è anche l’Empoli, non certo figura marginale in questa vicenda. Andando oltre al concetto di contratto in essere, il Presidente Corsi ha fatto capire che proverà a giocarsi tutte le sue carte prima di non perdere un collaboratore prezioso come Pietro. Ma anche per lo stesso Accardi, Empoli non è una opzione secondaria; questo perchè il nuovo corso azzurro è anche figlio suo e più volte ci ha ribadito come uno dei suoi sogni professionali sia quello di poter tenere l’Empoli in A con continuità. Lasciare nell’anno in cui si può intanto scrivere la storia, stonerebbe con questo. Certo, vero, se non ora però quando.

Le prossime due settimane dovrebbero far capire qualcosa in più, già vedendo le mosse che faranno i due club (difficile ipotizzare una terza opzione) citati. I tempi diventano poi stringenti perchè, guardando in questo caso a casa nostra, c’è una stagione da programmare, un allenatore da gestire ed il 10 di luglio si riparte con la figura del direttore sportivo che deve essere certa al 101%. Indubbiamente dovesse arrivare una chiamata ufficiale questa verrà presa in esame da Accardi, e l’eventualità dell’addio deve comunque essere messa in conto. Ma la speranza di proseguire con Accardi ad Empoli è meno fantasiosa di quel che si possa pensare…