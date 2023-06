Fabiano Parisi rappresenta una delle certezze in ottica mercato in uscita. Su di lui ci sarà da capire soltanto dove andrà e per quanti soldi si andrà a chiudere. Sono diversi gli occhi addosso al terzino sinistro irpino che adesso è impegnato con la nazionale Under 21 per la fase finale dell’europeo di categoria. C’è però un club che da tempo è sulle sue tracce e che ha ribadito il come Parisi sia una delle priorità del prossimo mercato. Una squadra che è al cambio di direttore sportivo e che quindi aspetta il nuovo insediamento per poter iniziare a procedere.

Parliamo della Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Il tecnico ex Empoli è un grande estimatore del ragazzo e fuori dalle telecamere lo ha fatto capire anche sabato scorso in occasione della partita giocata al Castellani. La Lazio, che sarà impegnata la prossima stagione anche in Champions League ha voglia di avere in quella posizione due possibili titolari, possibilmente due italiani come Pellegrini ed appunto, Parisi. Da dire che Napoli, Milan e Fiorentina sono sempre alla finestra ma la pista laziale è davvero calda e ad oggi sono alte le probabilità che si chiuda in questa direzione.