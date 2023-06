E’ ovviamente presto per poter parlare di inizio della nuova stagione, dal punto di vista del campo. Ad oggi i nodi ds/allenatore non permettono di fare riflessioni certe su quella che sarà la data del raduno e tutto il percorso da fare durante il ritiro. Stando però alla logica e guardando agli anni passati, potrebbe essere la data di lunedi 10 luglio quella papabile per lo start ufficiale della nuova stagione.

Come detto, al momento non ci sono nè notizie nè indiscrezioni su quello che sarà il programma della parte estiva della squadra. Anche qui, affidandoci alla logica ed al recente passato, si piò immaginare che il ritiro sarà diviso in due parti. La prima che si svolgerà tra il quartier generale di Monteboro e lo stadio Castellani (o Petroio), ed una seconda che potrebbe vedere gli azzurri andare all’estero (Austria probabile) nel momento di maggior caldo. Situazioni che immaginiamo entro una decina di giorni verranno definite, sapendo ovviamente chi sarà il ds e chi l’allenatore con certezza.