Tifosi Azzurri, domenica prossima vi aspettiamo al Bluenergy Stadium per la sfida contro i bianconeri; i tagliandi per il settore ospiti sono disponibili all’Unione Clubs Azzurri!

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine per Udinese-Empoli, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma domenica 19 maggio alle ore 15.00. Si ricorda che per il settore ospiti non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che la vendita terminerà inderogabilmente sabato 18 maggio alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Udine se sprovvisti di tagliando.

Anche l’Unione Clubs azzurri ha lanciato un appello sui social a tutti i tifosi azzurri:

BIGLIETTO OMAGGIOOOO!!!!

Vieni a ritirarlo da noi …

Andiamooooo tutti a UDINEEEEE