La partita di domenica ad Udine è di quelle il cui valore somiglia ad una finale. Una gara che può essere davvero determinante in chiave salvezza, obiettivo che potrebbe arrivare in caso di vittoria e di risultati utili su altri campi. Un po’ come detto sempre da Davide Nicola, questa salvezza molto probabilmente arriverà all’ultimo minuto dell’ultima giornata, in un finale che sarà ad altissima tensione con la vecchia cara radiolina ben incollata all’orecchio. Purtroppo gli azzurri giocheranno questo match con un punto di distacco dall’Udinese, ciò vuol dire che dovesse terminare in parità la gara, i friulani resterebbero sopra, in attesa di capire cosa farà il Frosinone.

Calcoli davvero difficili da fare, anche perché, oltre al nostro, ci sono ancora degli scontri diretti da giocarsi. Quello tra Sassuolo e Cagliari già nella prossima giornata, ma soprattutto quello tra Frosinone ed Udinese nella successiva. Proprio per questo potrebbe essere importante rimanere almeno appaiati alla squadra ciociara. Va da se che la vittoria ad Udine creerebbe una situazione davvero ghiotta perché nella peggiore delle ipotesi saremmo ancora pari al Frosinone ma con l’Udinese sotto di due, un Udinese a quel punto costretta a vincere nel Lazio e se cosi fosse – lo scenario è prettamente virtuale – mal che vada potrebbe essere spareggio. Si tona al concetto di finale. Potrebbe però anche essere festa azzurra, e questa si concretizzerà se l’Empoli dovesse vincere, a Sassuolo non dovesse vincere la squadra di casa ed il Monza non dovesse vincere il Frosinone.

Volendo disegnare il peggiore degli scenari, l’Empoli potrebbe trovarsi terzultimo (solo o appaiato al Sassuolo). In questo apocalittica situazione, resterebbe però la possibilità di agganciare il Frosinone, anche se c’è un “ma” davvero importante. Ovvero che, sempre stando dentro a questo disegno, l’Udinese sarebbe aritmeticamente salva, e non crediamo voglia andare a far la guerra in casa del Leone ciociaro. Resterebbe a quel punto da guardare al Sassuolo. Qualcuno potrebbe giustamente dire che anche il Cagliari potrebbe essere totalmente in bagarre. Anche qui ci venga concesso quel “ma”, perché i sardi all’ultima si troveranno in casa contro una Fiorentina che cinque giorni dopo avrà la finale di Conference. Tutto davvero molto complicato e tutto molto aperto. Però si torna al concetto iniziale, ovvero che la gara di Udine porterà con se un altissima percentuale (speriamo totale) di definizione sul come potrà andare la stagione.