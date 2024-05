La notizia era nell’aria, già ieri avevamo parlato della mobilitazione dei tifosi friulani. Adesso arriva la certificazione che la “Bluenergy Arena” è tutta esaurita. Restano soltanto i posti destinati ai tifosi ospiti, ed al momento di tagliandi invenduti ce ne sono diversi. Udine si è quindi strinta attorno alla sua squadra, per cercare di strappare il biglietto per la prossima serie A (sarebbe la trentesima consecutiva per loro) già nella gara con gli azzurri. Si va ad alzare il coefficiente di difficoltà, con quindi uno stadio intero a spingere per i bianconeri.

Nel frattempo, ad Empoli, i gruppi organizzati si stanno attivando e si spera che già nelle prossime ore anche il settore destinato ai nostri possa dirsi completo.