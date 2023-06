Potrebbe essere in neroverde, alla corte di Alessio Dionisi, la prossima avventura sportiva di Koni De Winter. Il difensore centrale olandese, purtroppo fermo da tempo per un brutto infortunio, ha terminato la sua stagione in prestito secco all’Empoli e farà ritorno alla Juventus. Ad oggi, nonostante un rendimento positivo ed un placet da parte della dirigenza di Monteboro, non ci sono i presupposti per intavolare un discorso finalizzato ad una possibile permanenza.

Il giocatore, anzi, potrebbe essere usato dalla Juventus come pedina ammortizzante in una trattiva che le interessa molto e che vede protagonista un altro ex azzurro: Davide Frattesi. De Winter, sempre con questa logica, sarebbe potuto eventualmente tornare utile se con la Juvnetus ci fosse stato da intavolare in tempi rapidi qualcosa di importate, ma pare essere definitivamente sfumata anche la situazione Vicario. A De Winter quindi già da adesso il saluto e l’imbocca al lupo per il suo futuro.