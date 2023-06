Il primo step del calciomercato è quello relativo ai diritti di riscatto. La scadenza entro quando far valere il diritto a favore, con relativo conguaglio verso il club cedente, è posizionata al 16 di giugno. Vediamo nel dettaglio quelle che sono le situazioni che riguardano da vicino l’Empoli, capendo quello che sulla carta potrebbe essere fatto.

I calciatori verso i quali l’Empoli ad oggi detiene il diritto di riscatto, potendo quindi trasformare in definitivo il contratto, sono i seguenti: Walukiewicz, Marin, Grassi, Pjaca, Vignato. Come sempre di certezze non ce ne sono, e non è escluso (come visto già lo scorso anno con Vicario e Luperto) che si possa non procedere al riscatto ma poi tornare ugualmente su quel calciatore con un’altra formula. Questo, per esempio, potrebbe essere il caso di Marin. Difficilmente l’Empoli andrà di qui alla metà di giugno a spendere i 7 milioni che servono per prelevare dal Cagliari tutto il cartellino. Non è però da escludere che sul giocatore ci si possa poi ritornare in altro momento.

Ci sono poi tre calciatori per i quali potremmo azzardarci a parlare di certezza. Da una parte un Walu per il quale l’Empoli andrà a far valere il suo diritto di riscatto di poco inferiore al milione, con il polacco che il prossimo anno si giocherà la maglia da titolare in azzurro. Dall’altra le situazioni di Pjaca e Vignato che invece andranno ad esaurirsi. Sarebbe davvero clamoroso, stando all’oggi, vedere qualcosa di diverso in questa direzione. Punto interrogativo invece su Grassi. La cifra da sborsare non sarebbe esosa, siamo sui tre milioni circa, e potrebbe stare ampiamente nell’ordine delle cose voler fare un’investimento su un giocatore che ha dimostrato duttilità e qualità.