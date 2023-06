Va aggiunta una pretendente per quanto riguarda la posizione di Pietro Accardi. Infatti la nuova Sampdoria pare aver messo in cima alla lista dei desideri proprio l’attuale direttore sportivo azzurro per la propria rifondazione. La notizia la prendiamo per come arriva, senza al momento particolari conferme e particolari smentite. Nel calcio poi i sogni sono legittimi, anzi, di questo periodo sono pane quotidiano per chi lo vive sia da attore protagonista, sia da spettatore.

E la suggestione, perchè di questo si tratta, crediamo non possa andare oltre il sogno. Per quanto il vivere l’ambiente blucerchiato possa essere emozionante e sfidante, ma anche per quanto Pietro Accardi possa essere umanamente vicino a dei colori che ha indossato per diverso tempo, non crediamo sia questo il progetto che possa far vacillare e prendere altre strade. La nuova proprietà doriana, come ci spiegano da sotto la Lanterna, potrebbe anche fare un legittimo tentativo con un’offerta interessante ed anche con un progetto finalizzato a far tornare blasonato il club blucerchiato. Tutto ampiamente legittimo.

Osserveremo con attenzione anche questa ipotetica strada ma, la logica e la conoscenza, ci impongono di dar poco credito all’eventualità. Come abbiamo già avuto modo di dire, l’attuale Empoli è una creatura in larga parte di Accardi, e per lasciarla deve arrivare qualcosa che davvero non si possa rinunciare.