Non ci sarà necessità di andare a gestire il diritto di riscatto perchè, in relazione a quanto ratificato sul contratto (anche a dispetto di quanto scritto da PE), per Sebastiano Luperto è scattato l’obbligo di riscatto. Il difensore salentino classe 1996, è quindi adesso a tutti gli effetti un calciatore di proprietà dell’Empoli.

Al Napoli dovrebbe andare una cifra di circa un milione, ricordando che l’Empoli non aveva esercitato il diritto di riscatto che nel 2022 aveva ed era posizionato a 4 milioni. Luperto sarà colonna e certezza dell’Empoli che dal prossimo luglio inizierà l’avventura per provare a scrivere la storia con le tre salvezze consecutive.