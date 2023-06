Sembra essere sempre più forte la posizione dell’Inter nei confronti di Guglielmo Vicario. Come già scritto alcuni giorni fa, i nerazzurri sarebbero in dirittura d’arrivo per la cessione di Onana al Chelsea, una operazione che dovrebbe portare nelle casse meneghine circa 40 milioni di euro. Il passo successivo è, logicamente, la sostituzione del camerunense e l’unico nome in testa sotto la Madonnina sembra essere proprio quello di Vicario.

Vicario, anche questo come già detto, preferirebbe la soluzione italiana a quella estera, ecco quindi che l’Inter si pone proprio come giusta soluzione. Stando a quanto arriva ci sarebbero già stati dei contatti, qualcuno azzarda a dire che si sarebbe anche già trovato l’accordo tra il portiere ed il club. Anche a Cagliari, parte ovviamente interessata visto che arriverà il 20% dei ricavi, pare essere già arrivata qualche informazione. Difficile fare i conti ma si dovrebbe ragionare su una cifra non inferiore ai 20 milioni, andando cosi a rappresentare il record storico di una cessione in casa azzurra. Ovviamente bisogna sempre precisare che conferme ufficiali non ce ne sono.

Stando però sempre ai “ronzii” di fondo, l’Inter potrebbe cedere in prestito anche uno dei suoi ragazzi più interessanti, ovvero Giovanni Fabbian quest’anno alla Reggina. Il centrocampista (mediano) classe 2000 è un ragazzo che piace a Monteboro, ma su questo ci torneremo in separata sede.