Il commissario tecnico della nazionale azzurra Under 21 Paolo Nicolato ha convocato 28 giocatori nello stage pre-europeo, che prenderà il via da domani a lunedì 12 giugno, giorno in cui verranno comunicati i 23 partecipanti alla rassegna continentale in programma dal prossimo 21 giugno al 8 luglio in Romania e Georgia. Fanno parte della spedizione che dovrà radunarsi al centro Coni di Tirrenia anche tre calciatori dell’Empoli: Nicolò Cambiaghi, Jacopo Fazzini e Fabiano Parisi.

Ricordiamo che il campionato Europeo consegnerà i pass per i giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno, la squadra di Nicolato affronterà nel girone eliminatorio rispettivamente Francia, Svizzera e Norvegia. Accederanno alla fase successiva della competizione le prime due classificate di ogni girone.