Come ogni anno, a pochi giorni dalla fine della stagione e con un mercato ancora lontano dal suo decollo, vediamo quelle che secondo noi sono le possibilità di permanenza in azzurro dei calciatori in rosa fino al 30/06. Come sempre nel nostro “borsino” indichiamo una percentuale che, a nostro avviso, è quella che identifica la possibilità di essere in maglia azzurra anche nella prossima stagione:

VICARIO 0%: La standing ovation di sabato sera è stata il saluto definitivo. Per lui una big con tanti soldi nelle casse di Monteboro.

PERISAN 50%: Se accetterà di fare ancora il secondo sarà ad Empoli, altrimenti per lui potrebbero esserci nuove strade

UJKANI 5%: Nel ruolo di terzo si andrà con la promozione di Stubljar. Per lui dovrebbe essere discorso chiuso.

CACACE 100%: Ci sarà soltanto da capire se si proverà a puntare su di lui come titolare o meno. Per il resto certezza assoluta.

WALUKIEWICZ 100%: Cifra davvero bassa quella che serve per farlo diventare tutto azzurro. Cifra che verrà investita.

DE WINTER 0%: Tornerà alla Juventus che ne deciderà il futuro

EBUEHI 100%: La prossima sarà la stagione della consacrazione, e questa sarà con la maglia azzurra.

TONELLI 25%: Scaduti i due anni di contratto sarà da capire se verrà esercitata l’opzione per il terzo. La sensazione è che si posso chiudere.

STOJANOVIC 25%: Per lui ancora due anni di contratto. Se dovesse arrivare un progetto che lo possa rimettere al centro della scena saluterà. In caso contrario, come detto, si va da contratto.

LUPERTO 100%: Verrà esercitato il diritto di riscatto

ISMAJLI 100%: Avanti senza dubbi.

PARISI 0%: E’ arrivato il momento del salto. Da capire bene ancora dove ma non sarà più dei nostri.

GRASSI 75%: La cifra da sborsare per il riscatto non è altissima e con l’infortunio di Belardinelli almeno un mediano verrà trattenuto. L’ex Parma, per costi e per duttilità dovrebbe essere la prima scelta.

HENDERSON 80%: La sensazione è che possa restare senza grandi problemi. Al momento non arrivano situazioni che gli possano permettere un upgrade in serie A. Se dovesse essere ancora una seconda scelta ed il mercato dovesse offrire qualcosa potrebbe non essere da escludere niente ma resta la sensazione di un arrivederci e non un addio.

AKPA AKPRO 15%: L’Empoli ci proverà. Da capire in primis se il giocatore è convinto di fare un altro anno ad Empoli o tentare una nuova avventura. In tutto questo la Lazio lo vorrebbe testare. La sensazione è che possa tornare in azzurro solo se inserito in un operazione di mercato ampia.

MARIN 25%: Discorso che potrebbe essere il contrario di quello fatto per Grassi. Per trattenerlo servono 7 milioni, cifra che potrebbe non essere reputata investibile. Il giocatore è cresciuto tanto e piace a Zanetti, non dovessero esser spesi soldi per Grassi, chissà.

FAZZINI 90%: Lo vediamo ad Empoli e sempre più protagonista. Gli ultimi mercati però hanno insegnato che anche un giovane con non molte presenze può avere un ricco mercato, ed allora non lo diamo per sicuro ma quasi…

BANDINELLI 100% : Non ci aspettiamo sorprese e lo aspettiamo nel giorno del raduno. Anche se nel 4-2-3-1 (dovesse essere questo il modulo) non è nella più totale delle “comfort zone”, ci ha fatto vedere che ci può stare.

HAAS 80%: Discorso simile a quello fatto per Henderson.

SATRIANO 0%: Tornerà all’Inter senza grandi rimpianti.

PJACA 0%: L’Empoli non procederà al riscatto per 5 milioni

CAPUTO 100%: Con la salvezza è scattato l’obbligo di riscatto e sarà pronto per una nuova avventura azzurra.

DESTRO 0%: Un anno di contratto, terminato. Arrivederci e grazie.

CAMBIAGHI 0%: Tornerà all’Atalanta che deciderà per lui, con la sensazione che se lo possa tenere.

BALDANZI 50%: Se arriva l’offerta irrinunciabile va. Altrimenti resta. La sensazione è che la sua estate sarà lunga.

VIGNATO 10%: La cifra per il riscatto è più che abbordabile ma sarebbe davvero strano se questo venisse esercitato.

PICCOLI 100%: Un altro anno di prestito ad Empoli

MISTER ZANETTI: 80% Non dovesse restare i motivi sono due: o arriva un club di maggior pregio nei prossimi giorni, o c’è da preoccuparsi perchè non sarebbero arrivate da Monteboro determinate garanzie sulla costruzione della squadra.