Si dovrebbero incontrare oggi, a Monteboro, Zanetti e la società. Un primo incontro per iniziare a capire meglio il futuro e, soprattutto, se le parti potranno andare avanti assieme o meno. Non sarà oggi il giorno della verità, questo lo diciamo subito, e crediamo che anche a far le cose in maniera veloce un paio di settimane ci vorranno. La situazione non è difficile da capire nei suoi contenuti ed in quelle che potranno essere le motivazioni che andranno poi a far propendere per una scelta o per un’altra.

Intanto Zanetti, seppur non legato a filo stretto con Accardi, è sicuramente attento a quello che potrà succedere proprio in seno alla posizione del direttore sportivo. Se Accardi domani (il domani è ipotetico) dovesse comunicare il disinteresse a guardarsi intorno, restando con certezza ad Empoli, non crediamo ci sia necessità di tante altre situazioni e di tanti altri puntini sulle “i”. Dovrebbe davvero succedere l’imponderabile o l’irrinunciabile, e resteremmo non poco stupiti se con Accardi non ci fosse Zanetti. Diverso il discorso invece se ci dovesse mai essere un cambio della guardia; in quel caso andrebbero anche capite quelle che sono le volontà e le scelte del possibile nuovo ds, che magari – si ragione ovviamente per ipotesi – potrebbe volere una guida tecnica diversa.

Ma andando oltre al discorso ds (la sensazione è che non sia la figura di per se a far enorme differenza) ci saranno da capire bene i progetti della società. Non serve un patentino professionale per capire che anche nella prossima estate si dovrà metter mano non poco alla costruzione del nuovo gruppo, con poi alcuni punti interrogativi su delle possibili cessioni. E parliamo di elementi che tra averli e non averli c’è differenza. Giustamente Zanetti, che viene da un qualcosa di straordinario, vorrà delle garanzie in sede proprio di materiale umano a disposizione, potendo presentarsi ai nastri di partenza con una squadra che abbia le carte in regola per scrivere quella storia che tutti noi sogniamo. Le sensazioni sono positive, questo ci teniamo ad evidenziarlo, con la certezza che si partirà da una base certa: il pensare all’Empoli. Altra certezza è che non si andrà per le lunghe, in tempi ragionevoli sapremo tutto.