Si è giocata l’ultima giornata del campionato di Serie A che si è aperta venerdì sera con la vittoria della Fiorentina a Reggio Emilia portando la squadra viola all’ottavo posto. L’Inter si conferma in un ottimo momento e vince di misura anche a Torino confermando il terzo posto mentre la Lazio espugna il Castellani di Empoli arrivando seconda alle spalle del Napoli. Giornata decisiva per la salvezza con il Verona e lo Spezia appaiate a pari punti ed entrambi sconfitte contro Milan e Roma. A questo punti si giocherà uno spareggio tra le due squadre domenica prossima in campo neutro e in gara secca. Da decidere la sede e l’orario.

Questi i risultati e la classifica:

SASSUOLO-FIORENTINA 1-3

TORINO-INTER 0-1

CREMONESE-SALERNITANA 2-0

EMPOLI-LAZIO 0-2

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

ATALANTA-MONZA 5-2

LECCE-BOLOGNA 2-3

MILAN-VERONA 3-1

ROMA-SPEZIA 2-1

UDINESE-JUVENTUS 0-1

SCUDETTO: NAPOLI

CHAMPIONS LEAGUE: LAZIO, INTER, MILAN

EUROPA LEAGUE: ATALANTA, ROMA

CONFERENCE LEAGUE: JUVENTUS

RETROCESSE: CREMONESE, SAMDORIA

Spareggio Verona-Spezia