Dopo il grave infortunio che lo ha colpito a fine agosto e che lo ha tenuto fuori quasi due mesi, Elia Caprile si è ripreso l’Empoli. Il portiere, arrivato in prestito dal Napoli, dopo l’infortunio ha trovato la concorrenza di Berisha ma Elia non si è arreso e con il lavoro è tornato titolare fornendo ottime prestazioni, per ultima quella con il Bologna nella quale ha salvato diverse volte la squadra azzurra per poi capitolare nell’ultima azione della partita. In molti pronosticano per lui un futuro a Napoli , anche se una decisione definitiva verrà presa soltanto in estate quando il Napoli saprà chi sarà l’allenatore della prossima stagione.

Nel frattempo Caprile è concentrato soltanto sull’Empoli e spera di raggiungere il grande traguardo della salvezza. Anche il procuratore, Graziano Battistini, parla del suo futuro a Radio Crc:

“Napoli? Credo sia prematuro, perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo, che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa è la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato. Elia ha firmato col Napoli perché il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, anche se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto”