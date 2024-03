Uno dei leader della squadra azzurra è il suo capitano, Sebastiano Luperto. Difensore esperto, atleta e professionista impeccabile, Luperto da tre stagioni è una delle certezze assolute della retroguardia azzurra tanto da essere diventato il capitano la scorsa estate. Il giocatore ha stabilito un nuovo record in Serie A, ovvero quello di non aver saltato una partita da ormai un anno e mezzo ed è l’unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i minuti a disposizione in questa stagione (2610). L’ultima partita saltata da Luperto risale all’11 novembre 2022 quando, causa squalifica, non prese parte al match contro la Cremonese.

Sempre titolare sia con Zanetti, Andreazzoli o Nicola, tutti si sono sempre affidati a lui, come totem difensivo. È arrivato a 46 presenze consecutive (da titolare) e, ‘grazie’ all’espulsione del difensore Pérez in Lazio-Udinese, nessuno quest’anno ha giocato più di lui. Queste le sue parole rilasciate alcuni giorni fa al portare Cronache di Spogliatoio:

“Ormai ho raggiunto una consapevolezza totale del mio corpo e riconosco i segnali che mi manda. Questo è un po’ il segreto di questa striscia di partite consecutive. Curo ogni aspetto, dal riposo, all’alimentazione fino alla prevenzione. Inoltre qui a Empoli sento la fiducia e la stima di tutto l’ambiente e questo a livello psicologico per me è importantissimo.

Io e mister Nicola abbiamo un rapporto bellissima di stima reciproca. Ultimamente mi ha detto una frase che mi ha fatto riflettere molto su me stesso e mi ha spinto a dare sempre di più. Spero che ciò che mi ha detto si avveri e diventi presto un obiettivo raggiunto”.

Qualche mese fa Luperto ha promesso di tagliare la sua amata barba in caso di salvezza.

“La barba sto cercando di tenerla il più corta possibile. Così se riusciremo a salvarci, cosa che spero con tutto il cuore, non si noterà troppo la differenza“.