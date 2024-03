La squadra ha lavorato nella giornata di ieri sul campo di Petroio, portando avanti il lavoro di mister Nicola in previsione della ripresa del campionato. Ricordiamo che nel prossimo turno di campionato, gli azzurri, avranno di fronte l’Inter a San Siro. Alla seduta mancano tutti i ragazzi impegnati in giro con le proprie nazionali. Assenti anche Ismajli, Grassi (potrebbero rivedersi nella prossima settimana) ed Ebuehi; per quest’ultimo la stagione è seriamente compromessa. Sta meglio Caputo che si è reso protagonista di giocate interessanti e potrebbe andare ad insidiare i compagni per una maglia da titolare a Milano. A livello tattico si provano diverse soluzioni, in questo momento Nicola non esclude niente e, immaginiamo, ogni gara potrebbe esserci qualcosa di diverso in funzione dell’avversario.

Si entra, con la ripresa del torneo, nella fase finale della stagione. Nove partite che decideranno il futuro della squadra, nove partite che mixano situazione sulla carta molto difficili a gare che non ammetteranno risultati diversi dalla vittoria. La squadra dovrà cercare di colmare quelle lacune che, soprattutto in fase di sviluppo, stanno contraddistinguendo in negativo la stagione. Sarà importantissimo ritrovare la via del gol e ritrovare un po’ di spregiudicatezza, elemento necessario per provare lo scatto decisivo. Ricordiamo che contro l’Inter si dovrà fare a meno di Maleh, squalificato.

Il gruppo si allenerà anche oggi sul campo di Petroio.