l calciomercato è ancora nella sua fase iniziale, anche se qualche movimento si è ovviamente già registrato tra le squadre di Serie B. È chiaro, però, che in un percorso che si completerà soltanto alle ore 20 del 1° settembre tutto possa ancora essere stravolto. Questo vale soprattutto guardando in casa azzurra, dove al momento non si è registrato alcun movimento in entrata per quanto riguarda la prima squadra, a fronte delle uscite di Ignacchiti e Konaté. Non stiamo ovviamente a rispiegare cosa si intenda per valore di mercato e come questo dato sia prettamente virtuale, non rispecchiando fedelmente quello che potrebbe essere il reale ed eventuale costo del cartellino di ogni singolo giocatore. Rappresenta comunque una fotografia che, a grandi linee, può aiutarci a comprendere la collocazione delle varie squadre e, perché no, anche le eventuali ambizioni.

Guardando quindi al presente, con i dati aggiornati ad oggi, 17 luglio 2026, notiamo che l’Empoli possiede il settimo valore di mercato complessivo del campionato cadetto. Ricordiamo che, per questo tipo di dati, ci affidiamo a Transfermarkt. L’Empoli, stando a questi valori, presenta complessivamente una rosa valutata 22,40 milioni di euro. Il giocatore con il valore di mercato più elevato è Stiven Shpendi. E proprio qui si può già comprendere la differenza tra il valore indicato dal portale e quella che può essere poi la realtà del mercato. Secondo Transfermarkt, infatti, l’attaccante albanese ha una valutazione di 3,8 milioni di euro; sappiamo però che difficilmente verrà ceduto per meno di 4,5 milioni visto che un’offerta di questa entità non è già andata a buon fine. Affidandoci sempre ai valori di mercato indicati da Transfermarkt, al secondo posto in casa azzurra troviamo Gabriele Guarino, valutato 3,5 milioni di euro. A chiudere questo virtuale podio c’è Bohdan Popov, con una valutazione di 2,8 milioni. Sopra la soglia dei due milioni troviamo anche Salvatore Elia, valutato 2,2 milioni di euro. Superano invece il milione Duccio Degli Innocenti, con una valutazione di 1,2 milioni, e Thomas Campaniello, il cui valore di mercato è indicato in un milione di euro. Tutti gli altri elementi della rosa azzurra si trovano invece al di sotto di questa cifra.

Ma chi guida questa virtuale classifica della Serie B? Al primo posto troviamo il Pisa, che attualmente presenta un valore complessivo della rosa pari a 76,73 milioni di euro. Segue, ben distanziato, il Verona con 57,15 milioni, mentre a chiudere il podio è il Palermo con 47,73 milioni. Davanti all’Empoli troviamo anche la Cremonese, con un valore complessivo di 47,68 milioni di euro, l’Avellino con 24,63 milioni e il Modena con 23,55 milioni. Subito alle spalle degli azzurri c’è invece la Sampdoria, con una valutazione complessiva di 21,85 milioni di euro, seguita poi da tutte le altre. Il fanalino di coda di questa particolare classifica è, almeno al momento, l’Ascoli, con un valore di mercato complessivo della rosa pari a 10,28 milioni di euro. Guardando ai singoli ci sono quattro giocatori che comandano la classifica posizionati ad un VdM di 7 milioni: Loyola e Durosinmi del Pisa, Bowie e Belghali del Verona. Come detto, si tratta di una fotografia scattata al 17 luglio 2026 e destinata inevitabilmente a cambiare da qui alla chiusura del mercato. Per adesso, però, l’Empoli si colloca al settimo posto della Serie B per valore complessivo della propria rosa.