Abbiamo saputo poco fa della morte di Valentina, la figlia primogenita di Silvio Baldini. Chi ha avuto modo di ascoltare Silvio Baldini o di parlare personalmente con lui ricorderà con quale e quanto amore parlasse di sua figlia Valentina. La sua primogenita, affetta da disabilità, era per lui un costante punto di riferimento, la definiva come colei che dava un senso alla sua esistenza. Non abbiamo contatti con Baldini da diversi anni ma dentro di noi è rimasta profonda la traccia umana ancor più che professionale che ha lasciato a Empoli nei due periodi trascorsi come allenatore della squadra azzurra. La sua avventura come nuovo CT della Nazionale Under 21 è iniziata nel migliore dei modi e già ha dato alla squadra ed ai sui giocatori la sua impronta di uomo e di mister: niente ipocrisie, diretto, onesto, sincero. Immaginiamo il suo profondo dolore di queste ore e gli siamo vicini con tutto il nostro affetto. Pianetaempoli ha iniziato la sua avventura proprio con Silvio Baldini sulla panchina dell’Empoli (stagione 2008/09) e molti di noi lo hanno personalmente conosciuto e hanno apprezzato le sue doti umane. Rimane un punto di riferimento importante nella storia azzurra di questo scorcio di secolo. A Silvio ed alla sua famiglia le più sentite condiglianze di tutta la Redazione di Pianetaempoli.
sentite condoglianze alla famiglia di mister Baldini
Sentite condoglianze, un abbraccio grande Silvione!
condoglianze Mister
condoglianze mister
Sincere condoglianze!
L’eterno riposo dona a lei o Signore
Mi associo, condoglianze Mister
Sincere condoglianze mister!
Forza grande Silvio
Le più sentite condoglianze a Silvio e famiglia.
Un immenso dolore.
Mi pare di ricordare che quando che quando avvenne la promozione in serie A lei era in carrozzina e per un breve tratto lui la spinse sulla pista di atletica a guardare gli spalti plaudenti.
Un abbraccio, virtuale ma sentito.
CONDOGLIANZE R.I.P.
Condoglianze
Che tristezza… un abbraccio ad un grande uomo. Silvio Baldini
😔😔😔…
Sentite condoglianze.
Che brutta notizia! 🙁 Sincere condoglianze a Silvio Baldini e famiglia.
Che brutta notizia!
Ricordiamo in tanti quando veniva all’ultima di campionato in casa con i suoi figli a salutare e con la figlia in carrozzina vestita di azzurro. Un’immagine umana pazzesca di chi andava fiero di sua figlia e ultimamente avevo ascoltato del suo dolore e dispiacere per la perdita del cane di sua figlia
Forza Silvio. Un abbraccio.
Condoglianze mister. Un forte abbraccio!
Un abbraccio grande
Sentite condoglianze e un abbraccio a tutta la famiglia
Sincere condoglianze!
L’eterno riposo dona a lei
un abbraccio forte mister. condoglianze .
Sentite condoglianze mister
Sentite condoglianze al mister ed a tutta la famiglia. Un abbraccio.
era il suo punto di riferimento dei veri valori che contano nella vita. il suo amore per la figlia sia di esempio della vera essenza di quest’ uomo. condoglianze vivissime Silvio tu e Valentina rimarrete sempre nei nostri cuori.
un abbraccio forte!!
Condoglianze alla famiglia.
Sono diventato tifoso dell´Empoli per merito suo. Gli sarò per sempre riconoscente.
Se legge le mie piu sentite condoglianze.
Che brutta notizia! Condoglianze..
mi ero promesso di non commentare fino all’inzio della stagione, fo una piccola eccezione per questa tragedia. Condoglianze al mister!!! come l’amico siciliano pure io mi sono avvicinato all’empoli durante il suo “regno”