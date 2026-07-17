Abbiamo saputo poco fa della morte di Valentina, la figlia primogenita di Silvio Baldini. Chi ha avuto modo di ascoltare Silvio Baldini o di parlare personalmente con lui ricorderà con quale e quanto amore parlasse di sua figlia Valentina. La sua primogenita, affetta da disabilità, era per lui un costante punto di riferimento, la definiva come colei che dava un senso alla sua esistenza. Non abbiamo contatti con Baldini da diversi anni ma dentro di noi è rimasta profonda la traccia umana ancor più che professionale che ha lasciato a Empoli nei due periodi trascorsi come allenatore della squadra azzurra. La sua avventura come nuovo CT della Nazionale Under 21 è iniziata nel migliore dei modi e già ha dato alla squadra ed ai sui giocatori la sua impronta di uomo e di mister: niente ipocrisie, diretto, onesto, sincero. Immaginiamo il suo profondo dolore di queste ore e gli siamo vicini con tutto il nostro affetto. Pianetaempoli ha iniziato la sua avventura proprio con Silvio Baldini sulla panchina dell’Empoli (stagione 2008/09) e molti di noi lo hanno personalmente conosciuto e hanno apprezzato le sue doti umane. Rimane un punto di riferimento importante nella storia azzurra di questo scorcio di secolo. A Silvio ed alla sua famiglia le più sentite condiglianze di tutta la Redazione di Pianetaempoli.