Anche il Cagliari si iscrive alla corsa per Stiven Shpendi. Il club rossoblù, che da questa stagione vede alla direzione sportiva un volto ben conosciuto dalle parti di Monteboro come Pietro Accardi, starebbe infatti seguendo con attenzione l’attaccante albanese dell’Empoli per capire se possano esserci i margini per un’operazione nel corso di questa sessione di mercato. Per Accardi si tratterebbe di un nome già noto, non solo per aver costruito negli anni gran parte dell’Empoli che ha diretto fino a due tre stagioni fa, ma anche perché fu proprio lui a portare Shpendi in azzurro dal Cesena. Un’operazione che oggi assume un’importanza particolare anche dal punto di vista economico: nel momento in cui l’Empoli cederà il giocatore, infatti, ricordiamo che il 15% dell’incasso dovrà essere riconosciuto proprio al club romagnolo.
Quello del Cagliari è un interesse che va ad aggiungersi a quelli già emersi nelle scorse settimane. Il Palermo continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione, mentre dalla Serie A anche il Frosinone avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo. Sul tavolo resta poi il precedente del Padova, che ad oggi è stata l’unica società a presentare una proposta concreta: un’offerta da circa 4,5 milioni di euro che l’Empoli aveva sostanzialmente ritenuto congrua, senza però arrivare alla definizione dell’operazione per le motivazioni già emerse nei giorni scorsi. Proprio quella cifra rappresenta oggi il naturale punto di riferimento per qualsiasi discorso futuro. Dal canto suo Shpendi non ha manifestato alcuna particolare fretta di lasciare Empoli, ma è altrettanto evidente che il suo futuro difficilmente sarà ancora in azzurro nella prossima stagione. L’obiettivo del giocatore, qualora dovesse concretizzarsi una cessione, sarebbe quello di compiere un salto di categoria e sotto questo aspetto il Cagliari potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante.
Al momento non si parla ancora di una vera e propria trattativa, ma piuttosto di un interesse che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane se dovessero esserci i presupposti per soddisfare tutte le parti coinvolte. Vedremo se sarà proprio il club sardo ad affondare il colpo oppure se saranno altre pretendenti a muoversi con maggiore decisione. Come sempre, continueremo a monitorare l’evolversi della situazione.
ovvia Pietro ora rovina anche il Cagliari
Stanno demolendo questa squadra…Purtroppo assisteremo inerti a tutto ciò.
Unico segnale che possiamo dare è abbonarci tutti all’ultimo giorno, visto che anche la società comincerà ad allestire la squadra gli ultimi giorni del mercato dopo aver venduto i migliori e prendendo gli scarti e aspettando il fantomatico socio.
Basta con la storia dell’empolese che deve leccare le orme di chi ci ha regalato anni di serie a.
Non abbonarsi proprio se non arrivano gli americani
seguita dell altro
#missioneapritegliocchi
Ti abboni all’Empoli non al Cor $i. Detto questo ognuno fa quello che vuole.
Mi sembra, che al di là delle disponibilità economiche (poche), si traccheggi troppo…. è anche vero che prima l’Empoli era una buona chance di partenza, ma ora? …. siamo tornati nell’oblio…
E’ inutile farsi illusioni, e del resto l’hanno detto chiaramente in conferenza stampa. Prima si vende, e poi si acquista, quindi prima ci saranno delle cessioni, più o meno eccellenti, e poi gli acquisti, alla fine del mercato, ed a prezzi possibilmente di saldo.
bENE ED IO MI ABBONO alla fine, devo vedere se dopo le ferie mi restano i soldi per la maratona.
Vendono tutti e prendono sempre i prestiti degli scarti! il giochino prima o poi si rompe
Comunque non è che tutti i giorni possiamo ripetere noi tifosi lo stesso mantra (che condivido anche io) sulle difficoltà e di come eravamo e stavamo appena qualche stagione fa. Siamo ritornati ai tempi di Silvano Bini, con la differenza che allora eravamo in C ed ora in B.
Grandi difficoltà, qualche miraggio di uscirne entro qualche mese e le difficoltà nell’allestire una squadra all’altezza.
Credo che per Shpendi adesso chiedano di più di 4,5 Mln che erano legati al chiudere il bilancio con una plusvalenza entro il 30 giugno, soprattutto se è la serie A la sua destinazione o un Palermo che comunque vuole vincere il campionato.
e tutto perfettamente sotto controllo.
Paredes come allenatore appena smette di giocare.
Ricordiamocelo.
almeno sulla grinta in campo dovremmo essere a posto……
Perchè li prende tutti a labbrate?
GIUSTO!!!
L’unico che va tenuto. Se non fosse stato per lui, a quest’ora staremmo programmando la trasferta a Piancastagnaio o, nella peggiore delle ipotesi, a Cerreto Guidi.
Hai già incassato 11 milioni (anjorin, gyasi, konatè, i due ragazzini, ignacchitti) e ti sei liberato di tutti gli stipendi pesanti. ma che ca.z.z.o di deficit avete? Sapevo che quello mentale fosse enorme, ma non pensavo lo fosse altrettanto anche quello economico.
fate fate l abbonamento tanto vi prendono per i fondelli
Già fatto, grazie. Lo faccio per l mio Empoli, a prescindere da chi c’è. Tu quale squadra guarderai quest’anno?
Se non c è Roberto non mi diverto bidibidobibidù…
Accardi al Cagliari.E’ la riprova che l’uomo ha fiuto e personalita’.Puo’ aver fatto degli errori,sicuramente,ma non dimentichiamoci anche che porto’,tra l’altro,in azzurro Cambiaghi e Cancellieri.Riguardo all’Empoli noi tifosi non possiamo giudicare perche’ non conosciamo la reale situazione economica della Società’.Quindi inutile discutere,ORA,di arrivi e partenze.Diamo fiducia ed aspettiamo fiduciosi.Carlo B
anche La Gumina
Non è unica causa…ma due anni di COVID a stadi chiusi in serie b dove non ci sono neppure diritti TV (sono ridicoli) hanno dato un bel colpo…poi qualcuno mi dovrà spiegare allontanamento improvviso del Ghelfi voluto da Rebecca e poi anche da Fabrizio…voci brutte sono girate…
ma c’è qualche giornalista che chiede a chi di dovere come mai dopo che e andato via ghelfi i conti non tornano piu’ dato che fu fatto passare come la rovina dell Empoli calcio ? la storiella che i costi gestionali sono lievitati regge fino ad un certo punto visti gli incassi degli ultimi tre anni compreso il paracadute a me sembra che ci sia un grosso buco di bilancio. Poi qualche lume sulla vendita di monteboro all Empoli calcio si potrebbe avere qualche notizia circa la cifra ? Siamo a raschiare il barile ormai e’ chiaro ma io come tifoso faro’ l abbonamento a prescindere pero’ un minimo di chiarezza da parte societaria sarebbe il minimo cosa che accadeva con il suddetto ghelfi ed ora non piu’.
Monteboro….penso siamo gli unici in europa ad avere un centro sportivo con campi da calcio non regolamentari. Poi mi sono sempre chiesto; ma la vendita di monteboro (proprietà del C.0r.si) alla società Empoli Fc (di cui il C.o.rs.i è azionista di maggioranza) non è viziata da un conflitto di interessi e indebita sottrazione di utili societari? C’è mai stata una perizia?
Campi non regolamentari? Puoi spiegarti meglio?
secondo me hai ragione…comr Lotito che ha comprato la Lazio e ha spalmato i debiti in 25 anni…prova ad andare in banca a chiedere un finanziamento per 25 anni…
i campi non sono a norma, non rispettano le misure regolamentari. Per questo la primavera gioca a petroio
Un bravo DS sa individuare e prendere i giocatori.Per esempio,Parisi e Di Lorenzo venivano dalla C . Quindi ci vuole un DS che ci capisca molto e in piu’ abbia anche la personalita’ per perorare ed imporre le sue scelte assumendosene la responsabilita’.Vitale,Carli ed Accardi erano DS con le qualita’ sopraddette.Per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria ci vogliono degli amministratori capaci con un occhio particolare alla tenuta dei conti ed alla liquidita’ (valore supremo) .Quello che e’ stato fatto bene un questi anni e’ la gestione e valorizzazione del settore giovanile e questo ne va dato atto alla Società’ che e’ portata ad esempio.Carlo B
Se arriva il fondo i costi gestionali non potranno taroccarli più di tanto, per questo vendono e mettono in saccoccia il vendibile e se alla fine l’accordo con i potenziali acquirenti non si conclude a loro cambierà poco, faranno la solita gestione “ sobria” con la differenza che a questo giro, grazie alle vendite, un tesorino in surplus da intascare per sé se lo saranno fatto…lui e la principessa.
il problema è che adesso anche sui profili più interessanti della C la concorrenza è enorme…e quando c’è concorrenza noi si arriva dopo i fuochi…basta un Caccavo qualsiasi, magari visionato e appetibile e una juve Stabia qualsiasi te lo porta via.
Incredibile il numero di esperti di bilanci, finanza, liquidità, valore dei calciatori che commentano nella chat di questo sito. Immagino ci sia la fila a chiedere i loro consigli. E poi devono avere informazioni che i tifosi normali, come me, non hanno.
Non importa essere esperti di bilanci per capire che qualcosa non torna…e poi il paese è piccolo e la gente mormora