Anche il Cagliari si iscrive alla corsa per Stiven Shpendi. Il club rossoblù, che da questa stagione vede alla direzione sportiva un volto ben conosciuto dalle parti di Monteboro come Pietro Accardi, starebbe infatti seguendo con attenzione l’attaccante albanese dell’Empoli per capire se possano esserci i margini per un’operazione nel corso di questa sessione di mercato. Per Accardi si tratterebbe di un nome già noto, non solo per aver costruito negli anni gran parte dell’Empoli che ha diretto fino a due tre stagioni fa, ma anche perché fu proprio lui a portare Shpendi in azzurro dal Cesena. Un’operazione che oggi assume un’importanza particolare anche dal punto di vista economico: nel momento in cui l’Empoli cederà il giocatore, infatti, ricordiamo che il 15% dell’incasso dovrà essere riconosciuto proprio al club romagnolo.

Quello del Cagliari è un interesse che va ad aggiungersi a quelli già emersi nelle scorse settimane. Il Palermo continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione, mentre dalla Serie A anche il Frosinone avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo. Sul tavolo resta poi il precedente del Padova, che ad oggi è stata l’unica società a presentare una proposta concreta: un’offerta da circa 4,5 milioni di euro che l’Empoli aveva sostanzialmente ritenuto congrua, senza però arrivare alla definizione dell’operazione per le motivazioni già emerse nei giorni scorsi. Proprio quella cifra rappresenta oggi il naturale punto di riferimento per qualsiasi discorso futuro. Dal canto suo Shpendi non ha manifestato alcuna particolare fretta di lasciare Empoli, ma è altrettanto evidente che il suo futuro difficilmente sarà ancora in azzurro nella prossima stagione. L’obiettivo del giocatore, qualora dovesse concretizzarsi una cessione, sarebbe quello di compiere un salto di categoria e sotto questo aspetto il Cagliari potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante.

Al momento non si parla ancora di una vera e propria trattativa, ma piuttosto di un interesse che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane se dovessero esserci i presupposti per soddisfare tutte le parti coinvolte. Vedremo se sarà proprio il club sardo ad affondare il colpo oppure se saranno altre pretendenti a muoversi con maggiore decisione. Come sempre, continueremo a monitorare l’evolversi della situazione.