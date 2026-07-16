Con l’obiettivo Luigi Caccavo, che sembra ormai essere definitivamente sfumato a vantaggio della Juve Stabia, emerge un nuovo nome per il possibile mercato estivo dell’Empoli. Precisiamo subito, come ci piace sempre fare, che siamo nel campo delle indiscrezioni e non ancora delle trattative. Il nome è quello del classe 2005 Lorenzo Anghelè, nato a Genova. Parliamo di un attaccante, più precisamente di una seconda punta, di proprietà della Juventus, che nella passata stagione ha giocato con continuità nella seconda squadra bianconera, partecipando al campionato di Serie C.
Nella stagione 2025-2026 Anghelè ha realizzato quattro reti e fornito tre assist, risultando praticamente sempre presente, ad eccezione di tre partite, una delle quali saltata per squalifica. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, è poi passato alla Juventus, dove ha completato il proprio percorso di formazione fino all’approdo nel calcio professionistico. Il club bianconero crede molto nelle qualità del ragazzo e lo ritiene ormai pronto per affrontare un campionato di Serie B, categoria nella quale potrebbe completare il proprio percorso di crescita. Anghelè non è il classico centravanti d’area di rigore, ma un attaccante capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di interpretare più ruoli. Dal punto di vista tecnico abbina una buona struttura fisica a qualità importanti nello stretto. Da chi lo conosce viene descritto come un giocatore con un ottimo controllo del pallone, bravo a ricevere tra le linee, a orientare il primo controllo e ad attaccare gli spazi senza palla.
Provando a trasportare queste caratteristiche nel sistema di gioco di Guido Pagliuca, Anghelè potrebbe rappresentare una pedina particolarmente interessante. Qualora l’Empoli dovesse schierarsi con il 3-4-2-1, il suo ruolo ideale sarebbe quello di uno dei due trequartisti alle spalle della punta centrale. Da quella posizione avrebbe infatti la possibilità di ricevere tra centrocampo e difesa, accompagnare l’azione negli ultimi trenta metri e inserirsi negli spazi creati dal centravanti. In un eventuale 3-5-2 potrebbe agire da seconda punta, partendo con maggiore libertà di movimento accanto a un attaccante più strutturato. Si tratta, quindi, di un profilo che, almeno sulla carta, sembra sposarsi piuttosto bene con le idee tattiche del tecnico azzurro. Su Anghelè, fino a qualche giorno fa, c’era una forte pressione dell’Ascoli, che però sembra aver abbandonato la pista. È chiaro, però, che sul giocatore ci siano anche le attenzioni di altri club. In particolare, Radio Mercato racconta dell’interesse manifestato da Carrarese e Benevento. Vedremo se nelle prossime giornate questo nome prenderà sempre più consistenza o se, invece, resterà soltanto uno dei tanti profili monitorati in questa fase iniziale del mercato estivo.
Come numeri rispetto Caccavo un passo in dietro.
Ok, noi si “osserva” e gli altri “lo prendono”…
…troppa trama…(cit.)
Non lo conosco ma 4 gol sono pochissimi
il perfetto sostituto di Shpendi, sob…..
Ma sicuri che almeno uno dei nostri diciannovenni tra Busiello e Campaniello siano peggiori di questo ragazzo? e poi siamo sicuri che sia superiore e Bianchi?
A me sembra che Bianchi se non ha problemi fisici (e qui c’è un grosso punto interrogativo) sia un giocatore valido per la B.
Giusto andare a premunirsi con un titolare che arrivi al posto di Shpendi visto che al 90% partirà, ma non può certo essere questo Anghelè.
Busiello negli ultimi due anni ha giocato forse 3/4 partite e non é all’altezza, campaniello un filo più su ma non puoi pensare che questi qua siano i giocatori nell’11 titolare Andrea dai…
qualunque attaccante arrivi dalla serie C vale un Nasti, tanto valeva tenere lui.
purtroppo serve soldi per i gol
Nasti mai più…..non giocherebbe neanche nel campionato Amatori
siamo i numeri uno del mercato!!! da far invidia al Fatichenti il giovedì…
abbiamo venduto alla JuveU23 per 2 spiccioli Konate che in metà stagione in serie C ha fatto 4 goal, per prendere uno che in una stagione intera ne ha fatti uguali😅
bisogna scervellarsi per andare sempre peggio.. e comunque facciamo la B il prossimo anno, volevo ricordarlo al diretto sportivo
Grande fatichenti numero uno pure lo staff azzurro va là ahahah
non è una novità l’ho scritto 10 gg fà
serie c mi raccomando fate l abbonamento
presidente sparisca
comunque ha caratteristiche diverse da Caccavo è una seconda punta /trequartista è cìè su di lui anche l’Ascoli e il Benevento e la Carrarese, a proposito di Carrarese, Imperiale è dato conteso tra Sampdoria e Benevento
un tempo compravano in b La Mantia, Mancuso, Caputo, Donnarumma…. ora non si compra più nessuno ..ci portano via pure Caccavo
che fine ingloriosa è triste
spero nel fondo ma temo sia tutto una bufala
povero Empoli
Ma scusa voi a Firenze state comprando fuori di giocatori e ti disperi per un mancato Caccavo?
fosse solo Caccavo il problema…
Esclusiva di vendita non vuole dire VENDITA…ma almeno su questo si può essere realisti o no?
Comunque da quando sono a piangere miseria questi si sono diminuiti drasticamente i lauti stipendi e viaggiano in monopattino ed in bicicletta mi sembra, vero??
certo che non vuol dire vendita ma trattativa in corso si. E visto questa esclusiva anche un passo avanti. Questo vuol dire. E non come fate qui in diversi, del tipo è tutto falso, il fondo non esiste, è per gli abbonamenti. Ed è u vantaggio anche x lui vendere. Per cui basta dire che non è vero
Hai letto Massy le varie testate giornaliste d’Italia dicono che non entrano per competere e spendere per la squadra , entrano solo per lo Stadio e il centro sportivo … forse in un futuro se conviene ! ora vogliono i bonus e gli sgravi fiscali ! investono per avere certezza di rientrare se poi c’è veramente un guadagno che non ci sarà appena rientrano scappano a gambe levate…
Emp94 come spesso accade mi commenti senza aver letto o capito quello che scrivo.
Ho detto che ci vuole uno più forte di questo Anghelè, l’ho scritto pensando alla probabile cessione di Shpendi. Ho detto all’inizio che non credo che sia più forte dei nostri due giovani e di Bianchi, non ho scritto che questi nostri giovani sia da considerare titolari.
Paolo ormai le cose sono cambiate drasticamente, una società come l’Empoli per andare avanti con il player-trading ha bisogno di investimenti consistenti… Ormai prendere i vari Di Lorenzo o Parisi dalla C ha un costo esorbitante e se pensiamo che l’Atalanta ha sborsato 4 milioni per due ragazzi di 17 anni, viene da pensare che senza delle spalle belle coperte, anche tenere in piedi un settore giovanile dignitoso sia impossibile.
Speriamo bene ma non è così semplice come la fanno in tanti
anghe no!ripeto a empoli sta arrivando un fondo…quello del cesso!!!!!!