Sfuma Luigi Caccavo (almeno cosi sembra), che sembrava davvero poter essere il primo innesto dell’Empoli per la stagione 2026-2027.

Che qualcosa avesse rallentato lo si era intuito, anche perché la fumata bianca ce l’aspettavamo già da qualche giorno. Nella giornata di ieri, come scritto, sembrava che il Bologna volesse prendersi un po’ di tempo per provare ad allargare il discorso di mercato con l’Empoli. In realtà, e la riportiamo così come ci arriva, la Juve Stabia, che già in precedenza era in concorrenza con gli azzurri per il giocatore, sembra aver avuto la meglio. La notizia è stata battuta dagli attenti colleghi di Sky Sport che, a dire il vero, avevano già evidenziato qualche giorno fa, seppur dopo di noi, come Caccavo fosse vicino all’Empoli. Adesso, però, riferiscono che tra l’ex attaccante del Lumezzane e le Vespe si sia ormai ai dettagli.

Ovviamente abbiamo cercato riscontri anche attraverso colleghi che conosciamo molto bene e che seguono da vicino la società campana, dove adesso l’ex Stefano Stefanelli ricopre il ruolo di direttore sportivo. E le conferme, almeno per il momento, sembrano andare proprio in questa direzione. Non possiamo quindi far altro che registrare questa notizia e, salvo ulteriori sviluppi, depennare quello che fino a pochi giorni fa era uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata dell’Empoli.