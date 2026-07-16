Sfuma Luigi Caccavo (almeno cosi sembra), che sembrava davvero poter essere il primo innesto dell’Empoli per la stagione 2026-2027.
Che qualcosa avesse rallentato lo si era intuito, anche perché la fumata bianca ce l’aspettavamo già da qualche giorno. Nella giornata di ieri, come scritto, sembrava che il Bologna volesse prendersi un po’ di tempo per provare ad allargare il discorso di mercato con l’Empoli. In realtà, e la riportiamo così come ci arriva, la Juve Stabia, che già in precedenza era in concorrenza con gli azzurri per il giocatore, sembra aver avuto la meglio. La notizia è stata battuta dagli attenti colleghi di Sky Sport che, a dire il vero, avevano già evidenziato qualche giorno fa, seppur dopo di noi, come Caccavo fosse vicino all’Empoli. Adesso, però, riferiscono che tra l’ex attaccante del Lumezzane e le Vespe si sia ormai ai dettagli.
Ovviamente abbiamo cercato riscontri anche attraverso colleghi che conosciamo molto bene e che seguono da vicino la società campana, dove adesso l’ex Stefano Stefanelli ricopre il ruolo di direttore sportivo. E le conferme, almeno per il momento, sembrano andare proprio in questa direzione. Non possiamo quindi far altro che registrare questa notizia e, salvo ulteriori sviluppi, depennare quello che fino a pochi giorni fa era uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata dell’Empoli.
Stefanelli poco serio .
Complimenti.
La Juve Stabia , la carrarese ,il Tirol ,il Mantova hanno più potere di noi viene da piangere…..Dall’ Atalanta in serie A all’ Atalanta under 23 il passo è breve continuando in questa direzione.
Qui si gioca con il fuoco .
Fatelo l’ ultima settimana il mercato bravi
l’ unico poco serio è un altro, non certo stefanelli
cioè?
Brutta questa notizia!
Poteva essere un buon acquisto, si parte già male con il mercato in entrata. Speriamo in un colpo di coda. Ma dubito, l’Empoli storicamente non si mette mai a fare aste per i giocatori.
rimane solo l accantonaggio dei prestiti..ma anche quelli vanno pagati..sfumato Luigi Caccavo la mattina presto…potere di acquisto di Artico e pari a zero
una società che non conta più niente, non ha più potere, ci hanno fatto fare la fine del Montelupo, speriamo arrivi presto sto americano….
Faccia da “abatino” Stefanelli è in forte concorrenza con l’Empoli: uscita di scena come DS Azzurro a sorpresa e fulminea verso Castellammare di SC’Tabbia… e coi lui tolti all’Empoli prima De Giorgio e ora addirittura Caccavo? … Certamente non saranno i soli… abituiamoci a “duelli” coi campani quest’estate anche su atri profili
forza fate gli abbonamenti magari qualcuno per favore in tribuna almeno paga di più
Purtroppo l’Empoli è diventata una piazza tra le peggiori anche in serie B. Ringraziamo chi ci ha ridotto in queste condizioni…
Ma come? Non ci credo…
Speriamo che allora riusciamo a trattenere Popov, che è molto più forte di Caccavo e poi il Bologna, se vuole Guarino, lo deve pagare….
Sei in difficoltà a comprare anche la carta igienica e pensi di poter ricattare il Bologna?
io spero solo nel fondo di New. York
il nostro ex direttore inizia a fregarci iniziamo a non fare più nomi !¡
Evidentemente era un nome già sondato da Ste-fanelli quando era qui e visto l’empasse con l’Empoli (legato senz’altro al discorso Guarino) lo danno in prestito a Castellamare.
Sono convinto che sia stato l’Empoli a non farsi prendere per il bavero dal Bologna per Guarino e quindi l’affare salta.
In altri periodi storici quando avevamo più appeal sono convinto che siano arrivati (anche se in ritardo) giocatori in prestito in una medesima situazione proprio perchè quando gli prospettavano la possibilità di un prestito a Empoli non ascoltavano nemmeno altre proposte di prestiti e probabilmente si impuntavano per venire ed alla fine il Bologna di turno (tanto per stare all’attualità) te lo dava.
Non scordiamoci però che che la Juve Stabia ha ottenuto due quinti posti in B negli ultimi due anni e parte da una base superiore alla nostra.
Anche un Bellich non lo fanno partire e noi comunque si sarebbe dietro al Benevento comunque.
Stefanelli – artico 1-0
la Gente si dispera manco fosse Laureato Martinez, un Caccavo vale un Nasti
*Lautaro
Società ridicola… Siamo alla frutta. Chi vuoi che venga… Dai dai se volevamo lottare x retrocedere siamo sulla strada giusta
Se non ci saranno novità…. tra 12 mesi saremo a parlare di come poter ripartire dall’ ECCELLENZA
ga….lf me lo aveva detto 10gg fa’