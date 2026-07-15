Terzo giorno di lavoro per il gruppo agli ordini di mister Guido Pagliuca. Nella giornata odierna, mercoledì 15 luglio, la squadra ha sostenuto un’unica seduta di allenamento, svolta nel corso della mattinata.

Oggi il lavoro si è concentrato maggiormente sull’aspetto aerobico, con una serie di esercitazioni specifiche predisposte dallo staff tecnico. Questo, naturalmente, non ha pregiudicato la parte tecnico-tattica, che continua ad occupare una parte importante delle sedute. I giocatori vengono infatti coinvolti in diverse situazioni di gioco che rientrano nelle idee che Guido Pagliuca intende sviluppare nel corso del ritiro, partendo dalle uscite palla, passando per il pressing e la riconquista, fino ad arrivare alla finalizzazione. È però soprattutto la prima fase quella sulla quale il tecnico cecinese sta concentrando maggiormente il proprio lavoro.

Nessuna novità per quanto riguarda il gruppo a disposizione. Da domani, stando a quanto appreso, dovrebbe aggregarsi ai compagni anche Popov, rientrato dagli impegni con la propria nazionale giovanile. Continuano invece a lavorare a parte Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti, ancora impegnati nel programma personalizzato di recupero.

Domani la squadra tornerà a sostenere una doppia seduta di allenamento. Lo stesso programma verrà ripetuto anche nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica si tornerà a lavorare una sola volta, con la seduta prevista nel corso della mattinata.