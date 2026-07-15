Arriva il comunicato che va a certificare quanto vi abbiamo descritto ampiamente nei giorni passati. Ismael Konate passa a titolo definitivo alla Juventus. Non abbiamo al momento certezza delle cifre intercorse nell’operazione ma sappiamo che firma un triennale.

Konate era arrivato ad Empoli dal settore giovanile del Cagliari e sembrava potesse essere uno degli elementi del futuro azzurro. Saluta invece dopo 20 presenze nella prima squadra dell’Empoli; nessun gol, un assist in serie A contro il Parma. Lo scorso anno Konate era stato mandato in prestito a gennaio, nella sua Lecco, dove ha fatto bene con quattro gol e tre assist. Nella prima parte di stagione c’erano stati tre scampoli di partita (Reggiana, Spezia, Pescara) sotto la guida di Pagliuca. Il club bianconero lo ha acquistato per destinarlo alla sua seconda squadra, per Konate ci sarà quindi un’altra stagione di serie C.