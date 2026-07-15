Arriva il comunicato che va a certificare quanto vi abbiamo descritto ampiamente nei giorni passati. Ismael Konate passa a titolo definitivo alla Juventus. Non abbiamo al momento certezza delle cifre intercorse nell’operazione ma sappiamo che firma un triennale.
Konate era arrivato ad Empoli dal settore giovanile del Cagliari e sembrava potesse essere uno degli elementi del futuro azzurro. Saluta invece dopo 20 presenze nella prima squadra dell’Empoli; nessun gol, un assist in serie A contro il Parma. Lo scorso anno Konate era stato mandato in prestito a gennaio, nella sua Lecco, dove ha fatto bene con quattro gol e tre assist. Nella prima parte di stagione c’erano stati tre scampoli di partita (Reggiana, Spezia, Pescara) sotto la guida di Pagliuca. Il club bianconero lo ha acquistato per destinarlo alla sua seconda squadra, per Konate ci sarà quindi un’altra stagione di serie C.
…e un rigore tirato contro il Bologna in Primavera, che ci è costato la retrocessione…
In bocca al lupo al giocatore, ma non è che ad Empoli abbia lasciato chissà quali impronte…
“….non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore….” De Gregori ha ragione. Io avrei voluto vederlo in una situazione più stabile di quella dello scorso anno. Il ragazzo ha dei numeri, tanti auguri per il suo futuro.
Peccato, meritava più considerazione
magari era pure la volontà del giocatore, ci si dimentica spesso di questo fattore
non è bono a niente
si stanno vendendo un sacco di giovani che qualche anno fa avresti venduto dalla prima squadra…purtroppo ora è così…alle condizioni attuali nemmeno marianucci e Fazzini avrebbero visto la prima squadra.
Tutti soldi in meno che entrano
In serie A e’ tutto piu’ facile…per creare visibilità se ti va di cu lo vendi a 10 milioni giocatori che ne valgono la meta’….
Se quello che ha fatto Popov in serie b l’anno scorso l’avesse fatto in serie A gia’ l’avevi venduto a 10 milioni a gennaio…
In serie b non so perche’ i giocatori non prendono valore…almeno che nonsl siano dei fenomeni veri…
ma meno male….
Un buon quattrocentista, il calcio è un’altra cosa.
dubito fortemente che sarebbe un buon quattrocentista. Capisco la boutade, ma non è che tutti i calciatori mediocri sono automaticamente atleti forti… nel suo caso, sicuramente non un quattrocentista.
Ha velocità e accelerazione, guardati ad esempio la fuga in solitaria sulla fascia nel recupero di Empoli-Parma 2-1 …peccato che nel mezzo tra lui ed il traguardo c’era un pallone.
valore transfermarkt un milione, sarà a quanto è stato venduto?
mi chiedo….ma se volete rinforzare la squadra e comunque fare mercato …qualcuno dovra’ pure uscire …ma voi lo sapete quanti giocatori non piu utilizzabili in primavera ha l’Empoli di proprieta’ ??….probabilmente no …dunque fino a ieri si aveva un branco di bidoni …qualcino esce per far posto a nuovi arrivi ….e criticate …ok dispiace x Ignacchiti …magari anche x konate ..hanno avuto le loro opportunita’ ma evidentemente si pensa anche di trkvare di meglio…non credete?
Konate non ha avuto opportunità, avrà giocato 10 minuti in tutto
Francesco Fabri passa al Grosseto in prestito
Ha 20 anni giocherà Next Gen una scommessa da verificare
Come buttare via velocemente tutto quello costruito..anche quest’anno doppia retrocessione…poi lamentiamoci
Veramente, l’anno scorso non c’è stata nessuna retrocessione, ma solo una salvezza, una promozione (primavera), uno scudetto (under 17) una finale (under 15), un quarto di finale (under 16). A parte la sofferenza per la prima squadra, non mi sembra un’annata così negativa.
Io non parlo dell anno scorso,ma di due anni fa.Ero a vedere l’allenamento la prima squadra si allena con I primavera e la primavera si allenerà con gli under 18.In più si parla solo di vendere dai…La prima squadra già ha fatto fatica se non ci metti dentro giocatori almeno affidabile è dura e la primavera che pensi possa giocare con tutti i 2009?Dai non scherziamo…L Empoli è purtroppo alla fine e bisogna dirlo non criticare quando non vengono i risultati
Konate è buono solo a correre….ora non fate gli uggiosi che chiunque si vende è un fenomeno…no, Konate non è buono a nulla e meno male si è venduto