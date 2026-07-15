Prosegue spedita la campagna abbonamenti azzurra per la stagione sportiva di Serie B 2026/27 “Radici profonde” recita il claim scelto dal club, facendo leva su quello che è il legame più forte che possa esistere tra una squadra e la propria gente. Ed è proprio questo ciò che serve, soprattutto nei momenti meno semplici della storia di una società.
È indiscutibile che, rispetto al recente passato, quello attuale possa essere percepito come un periodo di maggiore difficoltà e con qualche interrogativo in più. Ma la prima risposta dello zoccolo duro del tifo azzurro è sicuramente soddisfacente. A nemmeno una settimana dal lancio della campagna abbonamenti è già stata abbondantemente superata quota 500, arrivando a toccare le 650 tessere emesse.
Siamo ovviamente ancora all’interno della prima fase della campagna, quella riservata ai vecchi abbonati che intendono confermare il proprio posto. Una fase nella quale non c’è bisogno di affrettarsi, visto che fino alla scadenza prevista il posto resterà garantito a chi vorrà rinnovare. Fa comunque piacere vedere come, già nei primi cinque giorni, in tanti abbiano voluto dare un segnale concreto, confermando la propria presenza al fianco della squadra in quello che si preannuncia un campionato di Serie B tutt’altro che semplice. Come ogni anno monitoreremo l’evoluzione della campagna abbonamenti. Sappiamo che non sarà facile eguagliare l’ottimo risultato della passata stagione, che rappresenta il secondo miglior dato di sempre dell’Empoli nelle annate di Serie B, ma la sensazione è che anche quest’anno si possa arrivare a numeri importanti.
Il prossimo traguardo da tagliare è adesso quota mille.
Siamo in tempo! avete visto la nuova curva all’Aquila ? andate a vedere per noi e perfetta e ci viene lo stesso il commerciale !
I risultati sono in linea con il previsto…. lo zoccolo duro rinnova subito e lo sappiamo…. un primo bilancio lo faremo dopo quei giorni in cui sarà attivo il cambio posto…. dopo il re sarà nudo!!!!
Rinnovare solo in caso di cessione!
Ma voi siete matti….Vi siete scordati chi siamo e dove dovremmo essere
La pazienza ha un limite…aprite la mente!
Girando i canali lunedi sera mi capitò di vedere la partita del Cuore a L’Aquila e pensai che era uno stadio veramente bellino. Semplice, lineare, coperto e non eccessivo come capienza.
forza korsi ti hanno belle portato 84.000 Mila euro dai ragazzi fatene ancora c’è bisogno di soldi
La curva non è finita hai visto? , noi si parla del doppio …
74 metri di larghezza x 22,5 metri di altezza totale! la capienza non riesco a trovarla dice 2.000 /2.500…
ovvio che lo stadio andrebbe fatto come quello dell ‘ Aquila. ma purtroppo a Empoli c e un regime monarchico. solo una nuova proprietà potrebbe rilanciarci, altrimenti siamo destinati ad una fine certa
prossima settimana anche io e mio figlio! Forza Empoli
Ripeto…o cambio societario con un MAI più arrivederci alla contessina di arezzo, o inizio SERIO per stadio o tantomeno una curva altrimenti col piffero che la gente si abbona in queste condizioni!
👏👏👏
L’abbonamento va fatto a prescindere indipendentemente dalla categoria, proprietà, campagna acquisti ecc. se si è tifosi.
Anche io sono molto arrabbiato e confuso della situazione societaria ma non per questo smetto di guardare l’ Empoli.
Premetto che l’ intervista del Presidente l’ altro giorno mi ha infastidito parecchio .
Ho la sensazione che molti , i soliti, scrivono qui no abbonamenti come ogni anno , anche quando l’ Empoli sapeva fare l’Empoli , per cavalcare l’onda dell’ incertezza e invogliare la gente a non abbonarsi non è corretto.
Poi ognuno è libero di farlo o no ma non dovete obbligare la gente a non abbonarsi.
Non abbonatevi poi come sempre ma non invogliare gli altri a non farlo
Già in 650 non vi abbiamo dato retta: Sorry.
Bravi bischeri…
no abbonamenti sei patetico più fate così più si ci abbona sempre e solo Forza Empoli
Contenti voi…c’è anche a chi piace essere preso per i fondelli. De gustibus
Dico una cosa, non abito a Empoli ma oramai la mia passione è quasi trentennale e guardo esclusivamente le partite allo stadio e quelle a casa dell’Empoli essento abbonato a Prime quelle fuori, uno che tifa Empoli se non fa l’abbonamento qua ma dove lo deve fare? o è un grande appassionato di Calcio e allora gli basta di guardare qualsiasi partita ho si abbona che sia serieA B C.
non vorrei che il fondo americano sia lo specchietto della allodole per i tifosi empolesi..per fare qualche abbonamento dipiu..vedremo a fine mercato..sicuramente non c è nessuno americano..allora sarà una tragedia sportiva