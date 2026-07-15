Prosegue spedita la campagna abbonamenti azzurra per la stagione sportiva di Serie B 2026/27 “Radici profonde” recita il claim scelto dal club, facendo leva su quello che è il legame più forte che possa esistere tra una squadra e la propria gente. Ed è proprio questo ciò che serve, soprattutto nei momenti meno semplici della storia di una società.

È indiscutibile che, rispetto al recente passato, quello attuale possa essere percepito come un periodo di maggiore difficoltà e con qualche interrogativo in più. Ma la prima risposta dello zoccolo duro del tifo azzurro è sicuramente soddisfacente. A nemmeno una settimana dal lancio della campagna abbonamenti è già stata abbondantemente superata quota 500, arrivando a toccare le 650 tessere emesse.

Siamo ovviamente ancora all’interno della prima fase della campagna, quella riservata ai vecchi abbonati che intendono confermare il proprio posto. Una fase nella quale non c’è bisogno di affrettarsi, visto che fino alla scadenza prevista il posto resterà garantito a chi vorrà rinnovare. Fa comunque piacere vedere come, già nei primi cinque giorni, in tanti abbiano voluto dare un segnale concreto, confermando la propria presenza al fianco della squadra in quello che si preannuncia un campionato di Serie B tutt’altro che semplice. Come ogni anno monitoreremo l’evoluzione della campagna abbonamenti. Sappiamo che non sarà facile eguagliare l’ottimo risultato della passata stagione, che rappresenta il secondo miglior dato di sempre dell’Empoli nelle annate di Serie B, ma la sensazione è che anche quest’anno si possa arrivare a numeri importanti.

Il prossimo traguardo da tagliare è adesso quota mille.