Secondo giorno di lavoro per la truppa di Guido Pagliuca in questo ritiro 2026-2027. Siamo ovviamente soltanto agli inizi e il canovaccio della seduta odierna, ricordando che oggi la squadra ha sostenuto una doppia sessione di allenamento, al mattino e al pomeriggio, ha ripercorso a grandi linee quanto già visto nella giornata di ieri. Tante le esercitazioni predisposte da Pagliuca e dal suo staff, con il terreno di gioco di Petroio che, soprattutto visto dall’alto, può simpaticamente ricordare il campo di “Giochi senza frontiere”, con le varie postazioni allestite per i diversi lavori. Quello che continua a emergere, come avevamo già raccontato ieri, è l’intensità. Il tecnico è partito davvero forte, dedicando relativamente poco spazio al lavoro prettamente aerobico, che viene comunque gestito parallelamente alla parte tecnico-tattica, per concentrarsi fin da subito su alcuni principi ben precisi. Su tutti, la pressione, il recupero del pallone e la ricerca immediata della verticalità per provare a fare male agli avversari.

Tantissime le indicazioni da parte di Pagliuca che, almeno per quello che si percepisce a bordo campo, ha una grande voglia di curare ogni dettaglio e fare in modo che la squadra, con gli uomini oggi a disposizione, riesca a sviluppare al meglio le sue idee di calcio. Poi saranno i primi test amichevoli della prossima settimana a dirci qualcosa in più. Anche oggi la seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. In questa fase stanno mettendosi in evidenza soprattutto i ragazzi più giovani, che scalpitano e sanno di avere davanti una grande occasione. Come accade ogni estate, il ritiro rappresenta una vetrina importante per dimostrare di poter stare tra i grandi e convincere l’allenatore a concedere loro un’opportunità. È chiaramente ancora troppo presto per qualsiasi tipo di analisi o giudizio e, proprio per questo, preferiamo non fare nomi. Le uniche situazioni da segnalare restano quelle di Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti, che continuano a lavorare a parte. Come già raccontato questa mattina, entrambi dovranno proseguire ancora per qualche giorno con un programma personalizzato.

Domani il gruppo tornerà nuovamente in campo per un’altra seduta. Il lavoro proseguirà senza soste fino a domenica, quando la squadra potrà godere della prima mezza giornata di riposo, prevista nel pomeriggio.