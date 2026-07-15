C’è un nome che nelle ultime ore avrebbe iniziato a gravitare attorno all’Empoli ed è quello di Marco Imperiale. È bene precisare fin da subito che ci troviamo nel campo delle indiscrezioni: al momento non risultano trattative avviate né contatti particolarmente caldi con la Carrarese, ma l’interesse per il difensore mancino classe 1999 sarebbe una pista da seguire in questa fase di mercato. Per Imperiale si tratterebbe di un ritorno, almeno idealmente, in azzurro. L’Empoli lo acquistò dal Catanzaro nell’estate del 2018, credendo nella qualità dell’allora giovane difensore. Da lì iniziò un percorso di crescita attraverso una serie di prestiti: prima il Siena, poi il Piacenza e infine la Carrarese, società che nell’estate del 2021 ne acquisì il cartellino a titolo definitivo. Con l’Empoli si conta una sola presenza ufficiale in campo. In maglia gialloblù il classe ’99 è cresciuto stagione dopo stagione, diventando un punto di riferimento della retroguardia, fino a conquistare anche la fascia di capitano e a contribuire da protagonista alla storica promozione in Serie B.
Dal punto di vista tecnico non è un difensore appariscente. La sua forza risiede soprattutto nella continuità di rendimento. È ordinato, difficilmente perde la posizione, legge bene le situazioni difensive ed è molto affidabile nell’uno contro uno. Pur non essendo dominante dal punto di vista fisico, compensa con senso dell’anticipo e capacità di interpretare correttamente le uscite sulla punta avversaria. È un giocatore che raramente si fa trovare fuori equilibrio. In fase di costruzione rappresenta un profilo interessante. Essendo mancino naturale, garantisce una circolazione del pallone pulita sul lato sinistro e possiede la personalità per uscire palla al piede quando viene lasciato spazio. Non è un regista arretrato, ma è in grado di trovare verticalizzazioni semplici ed efficaci senza forzare la giocata. Nel gioco di Guido Pagliuca potrebbe inserirsi in maniera piuttosto naturale. Il tecnico azzurro costruisce le proprie squadre partendo da una difesa a tre molto aggressiva, nella quale il centrale di sinistra è chiamato non solo a difendere, ma anche ad accorciare con decisione sull’uomo, rompere la linea quando necessario e partecipare attivamente alla prima costruzione dell’azione. Sono principi che richiedono personalità, letture rapide e un buon piede in uscita. La sua collocazione ideale sarebbe quella di braccetto sinistro nella difesa a tre.
Al di là del nome, è evidente come la difesa sia oggi il reparto sul quale l’Empoli dovrà concentrare gran parte delle proprie attenzioni. La rosa necessita di essere completata soprattutto dal punto di vista numerico e la probabile partenza di Guarino, anche se difficilmente si concretizzerà nell’immediato, renderà necessario un ulteriore innesto. Per questo motivo quella che porta a Marco Imperiale è una pista da monitorare con attenzione. Oggi siamo ancora nella fase delle voci e degli interessamenti, ma il suo identikit risponde a diverse delle caratteristiche ricercate dall’Empoli. Vedremo se nelle prossime settimane potranno arrivare sviluppi più concreti.
Insieme a lui arriverebbe anche lo spirito di Franchino…..
Va be dopo questa passiamo ad altro top.
magia…magia …portami via…..
Mi viene il sospetto che il vero DS dell’ Empoli sia il presidente. Nonostante si siano alternativi diversi Direttori sportivi, riaffiora sempre qualche ex da riportare a casa. Ora……o i Ds si segnano i nomi dei calciatori che l’Empoli ha avuto nel passato, altrimenti com’è possibile che tutti, dico tutti,vanno a ripescare questi ex sparsi in tutta Italia?!?!?!
Basta che costino nulla o poco si raccatta tutto , speriamo bene.
Dobbiamo cercare, nei limiti del possibile, gente che sa colpire la palla di piatto senza produrre involontariamente un pallonetto.
Credo sia possibile trovare gente tecnica anche senza esborsare soldi…
Il DS dell’EFC è sempre stato il Presidente Fabrizio Corsi.
Lui lancia le idee e dà la guida ai vari collaboratori che poi cercano di applicarle
Non credo che il mercato lo faccia il pres. Penso piuttosto che ci sia un elenco di nomi preesistenti al Ds che gli saranno stati posti all’attenzione.
Ovviamente son profili conosciuti per cui lo scouting e quindi la ricerca pregressa, pertanto ulteriori costi, è pari a zero.
Non siamo a Player Manager è ovvio che la rete di scouting dell’empoli almeno per la prima squadra sia molto limitata e si basa pertanto su collaborazioni o segnalazioni esterne.
I primi nomi secondo me non rilevano, vediamo come si muove nelle settimane successive il buon Artico.
Ma vi ricordo che anche Gemmi, al netto del personaggio che poteva rappresentare, sulle prime battute aveva proposto dei nomi, ad es. il portiere olandese della major league che potevano essere interessanti. Poi ha dovuto virare su Vasquez per ovvie, presidenziali, ragioni e da allora il suo mercato è stato instradato su logiche che evidentemente ha dovuto, forse obtorto collo,accettare.
Speriamo che il nuovo ds, sia un po’ più libero di agire. Facendo un volo pindarico e volendo credere un po’ alle favole, magari avviene il closing ed avrà le spalle coperte per fare una trattativa normale ed avere una minima voce in capitolo rispetto a giocatori amici di amici , gratis o segnalati da chissà chi. Però ci tengo a confermarvi che ci credo poco(anche alla storia del closing).
Se non capite che i nomi che verranno fuori saranno tutti di questo tipo, continuerete a fare gli stessi commenti per tutta l’estate….. Ormai è certificato che siamo una società con difficoltà economiche è che l’unico obiettivo può essere la salvezza, i profili da ricercare possoni/devono essere per forza di questo livello.
L’anno scorso siamo stati carenti nel gioco di testa in difesa.Salti in ritardo,fuori tempo e così’ via.Ci vuole un forte colpitore di testa ,magari due centrali con questa caratteristica.Carlo B
Posso dire mah?
In questo momento a livello di budget siamo l’ultima ruota del carro in serie B. Più che sul valore di giocatori come questo, o di Bellich, mi interrogherei sulle probabilità di strapparli alle relative squadre, a mio avviso bassissime.
di sicuro non e’ peggio di OBARETIN ….
faremo l Empoli sotto costo..Imperiale Picchi Più.. Fantacci..Fantocci.. ma fatemi il piacere con questi nomi..Artico rassegna le dimissioni..
È arrivato da una settimana e chiedi già le dimissioni!! Plaza vai al mare da retta sei ridicolo
ma il quanti soldi da investire in rosa..e poi la campagna abbonamenti va a rilento
fantoccino, dice che nun ciavemo l’occhi pe’ piagne
con i soldi dei nostri abbonamenti ci rientrerà un calciatore di categoria??? mi fa ancora strano che un imprenditore sia senza soldi non avendoli mai spesi ed incassato e basta non so a chi credere
No, infatti i costi di gestione e gli stipendi dei calciatori li sostiene Babbo Natale
confermo in parte
Buongiorno a tutti, tanto la decisione finale la prenderà sempre il Press.
Comunque è vero che la campagna abbonamenti va molto piano, ma faccio una domanda alla redazione di P.E. ovviamente se conosce la risposta.. al momento quanti abbonamenti sono stati rinnovati, siamo ancora nella fase di prelazione per i vecchi abbonati, faccio questa domanda, perchè gli anni passati ogni 2 giorni veniva comunicato il numero di abbonamenti rinnovati o nuovi.. qui non sappiamo neanche questo… è solo curiosità, saperlo o no, non mi cambia niente
Con i soldi degli abbonamenti non ci pulisci le cacche dei piccioni !
I 4.000 li farai comunque il problema che
1.500 sono a 140 euro altri 1.000 a 40 euro
il resto metti una media 300 euro …
Un giocatore che fu acquistato da giovane e che prometteva di esser un calciatore di buon livello (veniva dalla C) … il problema è che la società azzurra non ci ha creduto cedendolo prima in prestito e poi in maniera definitiva (1 SOLA PRESENZA IN MAGLIA AZZURRA)… ADESSO SICURAMENTE IN CAMPO AVRA’ UN ALTRO PESO … VISTO CHE L’ESPERIENZA IN QUA E IN LA’ L’HA MESSA INSIEME … AD INIZIO CARRIERA LO RICORDO COME TERZINO DI SINISTRA IN UNA DIFESA A 4 … evidentemente con il tempo si è accentrato … Giocatore che ha giocato prevalente mente in C E SOLO GLI ULTIMI DUE CAMPIONATI IN B … Vien da storcere la bocca perchè sembra che si vada a PARARE spesso tra gli ex … Lo prenderei? Si … ANCHE IN CONSIDERAZIONE CHE ANCHE ARTICO … HA FATTO CAPIRE CHE IL PORTAFOGLIO NON E’ TROPPO PIENO PER PENSARE AD ACQUISTI DI CHISSA’ QUALE TIPO …………….
Ma tanto vale pescare in Lega Pro! Più giovani o con fame.
Imperiale è un giocatore da 0-0. Un veseli di qualche anno fa. Né carne né pesce. Più adatto alla Lega Pro che alla Serie b. Infatti è stato panchinato anche alla Carrarese.
Sono i giocatori che personalmente mi raffreddano invece di scaldare
Stiamo cercando scarti/esuberi di squadre che dovrebbero essere inferiori a noi. Solo per spendere 0.
Imperiale rappresenta, al momento, ripeto, al momento , il prototipo o identikit, di nome per coprire il ruolo di braccetto sx . Sicuramente c’è di meglio. Ma c’è pure di peggio. Intanto va detto che a Carrara è stato il capitano storico dell ascesa dei marmiferi. E questo è già un dato significativo. É stato sempre titolare, negli ultimi anni, tranne in sporadiche occasioni ( infortuni in particolare tipo la parte finale del campionato scorso). Può piacere o meno, ma è un nome che ci può stare.
Imperiale segnerà il gol promozione
per me ci sta
Pagliuca certamente non è uno scienziato ma quando ha portato i suoi giocatori ( Buglio, Leone, Adorante ecc ecc) si è giocato la promozione… vedasi percorso Juve Stabia… quando a Pagliuca gli imponi i giocatori succede quel che è successo!!… premetto non è uno scienziato ma il suo lavoro lo conosce bene!!
Altra minestra riscaldata ma in questo caso acquisto approvato. Buon giocatore, può fare sia il centrale che l’esterno sinistro ed ha la giusta esperienza
Però ci credo poco che la Carrarese ceda il suo capitano e lui accetti
ma uno che ha fatto una presenza con noi puoi definirla minestra riscaldata? che c entra? E un giocatore nuovo. Punto. Scarso? Forse.
Certo, lo è lo stesso. Comunque buon giocatore
Altra minestra riscaldata… Ma si punta solo sugli ex e/o nomi che nn arriveranno mai… Dorval Bastoni sono svincolati… Sveglia
Dorval e Bastoni sarebbero ottimi, da bloccare subito
Tra l’altro tra gli svincolati ci sono buonissimi giocatori, volendo potrebbero rifare la squadra senza sborsare un euro di cartellini
intanto Imperiale ha fatto
La storia nella carrarese da sconosciuto e diventato il
Capitano e punto fermo della carrarese , è stato titolare inamovibile sicuramente la carrarese non si priverà di un giocatore del genere
Artico – sotto traccia – sta già lavorando: diamogli fiducia