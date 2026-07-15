C’è un nome che nelle ultime ore avrebbe iniziato a gravitare attorno all’Empoli ed è quello di Marco Imperiale. È bene precisare fin da subito che ci troviamo nel campo delle indiscrezioni: al momento non risultano trattative avviate né contatti particolarmente caldi con la Carrarese, ma l’interesse per il difensore mancino classe 1999 sarebbe una pista da seguire in questa fase di mercato. Per Imperiale si tratterebbe di un ritorno, almeno idealmente, in azzurro. L’Empoli lo acquistò dal Catanzaro nell’estate del 2018, credendo nella qualità dell’allora giovane difensore. Da lì iniziò un percorso di crescita attraverso una serie di prestiti: prima il Siena, poi il Piacenza e infine la Carrarese, società che nell’estate del 2021 ne acquisì il cartellino a titolo definitivo. Con l’Empoli si conta una sola presenza ufficiale in campo. In maglia gialloblù il classe ’99 è cresciuto stagione dopo stagione, diventando un punto di riferimento della retroguardia, fino a conquistare anche la fascia di capitano e a contribuire da protagonista alla storica promozione in Serie B.

Dal punto di vista tecnico non è un difensore appariscente. La sua forza risiede soprattutto nella continuità di rendimento. È ordinato, difficilmente perde la posizione, legge bene le situazioni difensive ed è molto affidabile nell’uno contro uno. Pur non essendo dominante dal punto di vista fisico, compensa con senso dell’anticipo e capacità di interpretare correttamente le uscite sulla punta avversaria. È un giocatore che raramente si fa trovare fuori equilibrio. In fase di costruzione rappresenta un profilo interessante. Essendo mancino naturale, garantisce una circolazione del pallone pulita sul lato sinistro e possiede la personalità per uscire palla al piede quando viene lasciato spazio. Non è un regista arretrato, ma è in grado di trovare verticalizzazioni semplici ed efficaci senza forzare la giocata. Nel gioco di Guido Pagliuca potrebbe inserirsi in maniera piuttosto naturale. Il tecnico azzurro costruisce le proprie squadre partendo da una difesa a tre molto aggressiva, nella quale il centrale di sinistra è chiamato non solo a difendere, ma anche ad accorciare con decisione sull’uomo, rompere la linea quando necessario e partecipare attivamente alla prima costruzione dell’azione. Sono principi che richiedono personalità, letture rapide e un buon piede in uscita. La sua collocazione ideale sarebbe quella di braccetto sinistro nella difesa a tre.

Al di là del nome, è evidente come la difesa sia oggi il reparto sul quale l’Empoli dovrà concentrare gran parte delle proprie attenzioni. La rosa necessita di essere completata soprattutto dal punto di vista numerico e la probabile partenza di Guarino, anche se difficilmente si concretizzerà nell’immediato, renderà necessario un ulteriore innesto. Per questo motivo quella che porta a Marco Imperiale è una pista da monitorare con attenzione. Oggi siamo ancora nella fase delle voci e degli interessamenti, ma il suo identikit risponde a diverse delle caratteristiche ricercate dall’Empoli. Vedremo se nelle prossime settimane potranno arrivare sviluppi più concreti.