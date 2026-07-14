Lorenzo Ignacchiti va al Mantova a titolo definitivo e si va quindi a mettere un punto alla sua lunga militanza in azzurro. Un percorso nato da bimbo che lo ha fatto innamorare di questi colori, essendone prima tifoso che giocatore. Attraverso i suoi canali social ha dedicato un saluto ad Empoli molto bello:

Pensavo che questo giorno non arrivasse mai ma eccoci qua, sono arrivato che ero solo un piccolo bambino di sei anni pieno di sogni con una passione immensa per il calcio e me ne vado da uomo con tanti di questi sogni raggiunti e tanti ancora da provare a vivere.

Empoli in tutti questi anni è stata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia ed è stato un onore farne parte così a lungo. Quante ne abbiamo passate insieme… i primi allenamenti lontano da casa, le partite con papà allo stadio, i primi tornei da bambino, i pianti di gioia dopo i play-out col Vicenza, le prime esperienze internazionali, le convocazioni in nazionale, la fascia di capitano nelle giovanili, l’esordio in prima squadra, la serata di Reggio Emilia per la prima volta con la fascia in prima squadra e milioni di altri ricordi ancora.

È stato un viaggio incredibile dove ho avuto la fortuna di incontrare persone incredibili. Indossare questa maglia ogni giorno è stato un onore e sarò sempre grato e riconoscente per tutto il percorso fatto in questi anni. Ci sarebbero tante cose da dire per provare a racchiudere questi sedici anni ma sarebbe impossibile farlo in poche righe per tutto quello che ho provato; ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni conosciuti in tutto questo tempo, i mister e tutte le persone che lavorano e hanno lavorato per questa società, a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in questa stagione difficilissima nonostante tutti i problemi. Non è l’addio che avrei sognato o sperato ma purtroppo non sempre tutto va come si vuole e questa ultima stagione ne è stata la prova, è stato un dispiacere immenso non essere riuscito a dare sempre tutto quello che avevo dentro in questo ultimo anno ma il calcio è anche questo e spesso ci sono problemi fisici e personali su cui non sempre si ha il controllo…È stata una decisione difficile ma necessaria per il prosieguo della mia carriera, auguro a tutti il meglio per il futuro e spero vivamente che l’Empoli torni ad essere quello che ho conosciuto negli anni e che torni a rappresentare davvero quello che è sempre stato e magari chissà in un futuro ritrovarci per portare a termine quello che era il mio sogno più grande. A presto