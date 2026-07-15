Si registra un leggero rallentamento in quella che sembrava essere un’operazione ormai definita, ovvero quella che dovrebbe portare l’attaccante Luigi Caccavo in azzurro. Ricordiamo che Caccavo è un calciatore di proprietà del Bologna, che lo ha acquistato dal Lumezzane all’apertura di questa sessione estiva di mercato, dopo l’ottima stagione disputata in Serie C.

Al di là di alcuni impegni dello stesso club rossoblù, che in questo momento sta inevitabilmente dando priorità ad altre operazioni, il rallentamento potrebbe essere legato anche alla situazione di Guarino. Sappiamo infatti quanto il difensore azzurro, nato a Bari, sia un profilo particolarmente gradito al Bologna. Il suo nome era già stato accostato ai felsinei durante il mercato invernale e anche nei mesi successivi. Si potrebbe quindi ipotizzare un cambio di prospettiva nell’operazione. Inizialmente il trasferimento di Caccavo sembrava delineato sulla base di un semplice prestito secco all’Empoli. Adesso, invece, potrebbero cambiare le condizioni. Senza addentrarci oltre, perché il rischio di sbagliare in questa fase è elevato, si potrebbe infatti aprire un tavolo più ampio tra i due club, andando così a definire due operazioni anziché una soltanto. Il nome di Caccavo resta comunque di forte interesse per l’Empoli e, al momento, non registriamo situazioni che possano compromettere il suo eventuale approdo in azzurro. Ci limitiamo però a evidenziare questo rallentamento, che sembra essere dovuto a una serie di fattori, come appena descritto.

Capiremo meglio nelle prossime ore e nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione della situazione legata a Caccavo e se, nello stesso filo della trattativa, potrà effettivamente intrecciarsi anche l’eventuale passaggio di Guarino al Bologna. Va infine aggiunto che il difensore azzurro continua ad essere seguito anche da altri club di Serie A, tra cui Torino e Cagliari, quest’ultimo con Pietro Accardi alla guida dell’area sportiva.