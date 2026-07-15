Si registra un leggero rallentamento in quella che sembrava essere un’operazione ormai definita, ovvero quella che dovrebbe portare l’attaccante Luigi Caccavo in azzurro. Ricordiamo che Caccavo è un calciatore di proprietà del Bologna, che lo ha acquistato dal Lumezzane all’apertura di questa sessione estiva di mercato, dopo l’ottima stagione disputata in Serie C.
Al di là di alcuni impegni dello stesso club rossoblù, che in questo momento sta inevitabilmente dando priorità ad altre operazioni, il rallentamento potrebbe essere legato anche alla situazione di Guarino. Sappiamo infatti quanto il difensore azzurro, nato a Bari, sia un profilo particolarmente gradito al Bologna. Il suo nome era già stato accostato ai felsinei durante il mercato invernale e anche nei mesi successivi. Si potrebbe quindi ipotizzare un cambio di prospettiva nell’operazione. Inizialmente il trasferimento di Caccavo sembrava delineato sulla base di un semplice prestito secco all’Empoli. Adesso, invece, potrebbero cambiare le condizioni. Senza addentrarci oltre, perché il rischio di sbagliare in questa fase è elevato, si potrebbe infatti aprire un tavolo più ampio tra i due club, andando così a definire due operazioni anziché una soltanto. Il nome di Caccavo resta comunque di forte interesse per l’Empoli e, al momento, non registriamo situazioni che possano compromettere il suo eventuale approdo in azzurro. Ci limitiamo però a evidenziare questo rallentamento, che sembra essere dovuto a una serie di fattori, come appena descritto.
Capiremo meglio nelle prossime ore e nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione della situazione legata a Caccavo e se, nello stesso filo della trattativa, potrà effettivamente intrecciarsi anche l’eventuale passaggio di Guarino al Bologna. Va infine aggiunto che il difensore azzurro continua ad essere seguito anche da altri club di Serie A, tra cui Torino e Cagliari, quest’ultimo con Pietro Accardi alla guida dell’area sportiva.
Praticamente il succo del discorso è che ce lo danno Caccavo se noi gli diamo Guarino (e a prezzo scontato immagino io), altrimenti se seguono la logica del miglior offerente per Guarino dovremo scordarci Caccavo…
Sembrava troppo facile come operazione quella di Caccavo.
Si chiama potere contrattuale: quello che l’Empoli non ha, non ha mai avuto o forse non ha mai voluto avere per “convenienza”.
Quel potere contrattuale che anche un Lecce o Sassuolo “qualsiasi” lo hanno almeno 10 volte superiore all’EFC
Meglio ancora se prendono Guarino
si preannuncia un’annata di caccavo
ma chi ama l’azzurro e’ bene che sostenga con maggior forza la squadra anche e soprattutto nei momenti di difficolta’
in Caccamo ci avevo sperato di prenderlo
e invece nemmeno il cognome hai preso
No, e ora come si fa? Cacatio matutina est quasi medicina!
Cacatio vespertina duxit homo ad ruinam
Se rimane Popov (che domani arriva in ritiro) non ci sarà bisogno di Caccavo. E potremo dare fiducia e valorizzare i nostri del vivaio: Monaco e Campaniello
Shpendi è un sicuro partente, hai solo Popov come primo attaccante. Un altro serve di sicuro, forse anche due
C’è Bianchi
A parte che è scarso, ma non è una prima punta
e ti pareva strano ma smettete di credere al corsi
La solita figura… Smettete di prendere in giro i tifosi
Perchè?NOn ci sono le radici profonde?
svegliaaaaaa. Ma vi rendete conto che ci siamo salvati a kulo grazie a Fulignati e Sphendi … il prossimo cpionato non ci saranno nessuno dei due…. senza nuova proprietà abbiamo la fine segnata. .svegliaaaaa
annata di ccaccavo’ anche questa pagliuca ha accettato solo xchè senno’ perdeva i soldi il socio americano uno specchietto x l allodole secondo voi se c era non metteva un anticipo x fare una squadra decente ? sarebbe stato conveniente x lui salvarsi. non c’è un progetto sportivo allenatore mediocre societa’ allo sbando quest intervengono solo su un progetto solido mentre si saranno accorti che qualcosa non torna nei bilanci passati x cui domandiamoci il motivo ?
ma se non avete notizie..lasciamo perdere..il mercato si farà se il fondo è speriamo che entri in società..puoi prendere anche 100 ds..ma se non gli dai soldi per fare la squadra.. rimane solo accattonaggio dei prestiti….caro Artico
Più chiaro di così, ieri, il pres. non poteva essere: il socio entrerà sicuramente. Possibilmente prima della fine del mercato, poiché TUTTE le squadre (in A e in B) i colpi li fanno dal 25 al 31 agosto. Compresi noi.
Sarà anche vero ma ormai il pres non è più credibile, troppe chiacchiere e zero fatti
C’è un centrocampista molto forte nostro ceduto al Grosseto spero in prestito .
E’ un talento straordinario spero sia stato ceduto solo in prestito