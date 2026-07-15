L’attaccante Daniel Fila arrivato in prestito a Empoli a gennaio scorso ha fatto ritorno al Venezia ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie B. Sul giocatore negli ultimi giorni ci sarebbe il forte interessamento dell’Avellino che avrebbe anche ottenuto la disponibilità di Fila per il trasferimento in Irpinia. Contatti con il Venezia per cercare di arrivare a un accordo.

Con la maglia azzurra l’attaccante ha realizzato due reti nelle gare contro Cesena e Pescara ma spesso le sue prestazioni sono state deludenti.