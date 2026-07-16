A poco più di un mese dall’inizio del campionato ma con un mercato ancora lunghissimo, vediamo come giocherebbero oggi le diciannove rivali dell’Empoli nella prossima serie B
AREZZO (4-3-3): NUNZIANTE; Renzi, ILLANES, Chiosa, Tito; Mawuli, Viviani, Ionita; ARENA, CERRI, Varela Djamanca. Allenatore: Cristian Bucchi
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, TAVCAR, Curado, Guiebre; ACAMPORA, Damiani; DE PIERI, Milanese, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Francesco Tomei
AVELLINO (4-3-1-2): MARTINELLI; Cancellotti, Izzo, Simic, Sala; Sounas, Palmiero, FATICANTI; Palumbo; Biasci, Favilli. Allenatore: Alessandro Nesta
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; SERNICOLA, Scognamillo, Caldirola, BERUATTO; Maita, Kouan; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores
CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Imperiale, Oliana, ROMANI; Zanon, Schiavi, Zuelli, Belloni; Rubino; CISSE, Abiuso. Allenatore: Gabriele Cioffi
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Verrengia, Antonini, Bashi; Favasuli, Potisso, Petriccione, Di Francesco; Iemmello, Alesi; Pittarello. Allenatore: Giorgio Gorgone
CESENA (4-3-3): Siano; Magni, Ciofi, Zaro, Frabotta; Bisoli, Castagnetti, Francesconi; CAPRINI, Shpendi, Olivieri. Allenatore: Alessandro Diamanti
CREMONESE (3-5-2): FULIGNATI; Bianchetti, Baschirotto, FELLIPE JACK; Barbieri, GERLI, Thorsby, BERTI, Vandeputte; STUCKLER, Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo
HELLAS VERONA (4-3-3): LEALI; Belghali, KORAC, Edmundsson, Frese; Bernede, CHARLYS, Serdar; Suslov, Bowie, Sarr. Marco Baroni
JUVE STABIA (4-3-3): Confente; Carissoni, Bellich, Giorgini, D’AMORE; Correia, BUGLIO, Pierobon; Mosti, Candellone, Piscopo. Allenatore: Pietro De Giorgio
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Cella, Castellini, MERONI; Maggioni, IGNACCHITI, Wieser, Benaissa; CHINETTI, Ruocco; GLIOZZI. Allenatore: Francesco Modesto
MODENA (4-3-2-1): Chichizola; Bayuku, Tonoli, Nieling, Azzi; Sersanti, BRUGMAN, Santoro; Caso, OLZER; Pedro Mendes. Allenatore: Daniele Galloppa
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Pastina; ZANIMACCHIA, Fusi, Giunti, Varas, Buonaiuto; Lasagna, Bortolussi. Allenatore: Antonio Calabro
PALERMO (4-2-3-1): Joronen; CASSANDRO, Magnani, Bani, Augello; ESTEVEZ, Segre; Le Douaron; HERNANI, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Tourè, Loyola, Vural, Angori; Tramoni, MARRAS; Durosinmi. Allenatore: Paolo Bianco
SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Cicconi; Henderson, Esposito, Abildgaard; INSIGNE, TUTINO, Begic. Allenatore: Bernardo Corradi
SUDTIROL (4-2-3-1): PLIZZARI; El Kaouakibi, Kofler, STABILE, S. Davi; Tait, Frigerio; Molina, Casiraghi, Zedadka; Merkaj. Allenatore: Davide Possanzini
VICENZA (3-5-2): Gagno; Leverbe, Cuomo, MARCHIZZA; Caferri, Rada, Zonta, Carraro, Costa; MONCINI, TSADJOUT. Allenatore: Fabio Gallo
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Tiritiello, Parodi, Marconi; Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario; CORONA, Cuppone. Allenatore: Andrea Chiappella
In questo momento il Verona farebbe un campionato a parte, al netto di eventuali partenze. Cremonese appena sotto.
Non si vedono più dei ridimensionamenti importanti, anche il Pisa ha una signora rosa per la B.
Vediamo. Ad oggi non vedo squadre più scarse di noi neanche tra le neopromosse.
Speriamo almeno 2/3 acquisti di categoria da mettere subito a disposizione, altrimenti partiremo anche peggio dello scorso anno
Noi si bubbola adesso … ma qualcuno lo farà più avanti.
Ha ragone Baggio…Suslov in b non ce lo vedo…vedrai che il verona ne vende mezzi….
sempre meglio di noi rimane
l’unica squadra ancora senza un nome in maiuscolo
tutte nettamente più forti di noi. speriamo nel fondo di New York, altrimenti fine segnata.
Servono almeno 10 acquisti per non fare figure di m
Per me Cremonese squadra da battere, come rivelazione vedo bene il Modena