A poco più di un mese dall’inizio del campionato ma con un mercato ancora lunghissimo, vediamo come giocherebbero oggi le diciannove rivali dell’Empoli nella prossima serie B

AREZZO (4-3-3): NUNZIANTE; Renzi, ILLANES, Chiosa, Tito; Mawuli, Viviani, Ionita; ARENA, CERRI, Varela Djamanca. Allenatore: Cristian Bucchi

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, TAVCAR, Curado, Guiebre; ACAMPORA, Damiani; DE PIERI, Milanese, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Francesco Tomei

AVELLINO (4-3-1-2): MARTINELLI; Cancellotti, Izzo, Simic, Sala; Sounas, Palmiero, FATICANTI; Palumbo; Biasci, Favilli. Allenatore: Alessandro Nesta

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; SERNICOLA, Scognamillo, Caldirola, BERUATTO; Maita, Kouan; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Imperiale, Oliana, ROMANI; Zanon, Schiavi, Zuelli, Belloni; Rubino; CISSE, Abiuso. Allenatore: Gabriele Cioffi

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Verrengia, Antonini, Bashi; Favasuli, Potisso, Petriccione, Di Francesco; Iemmello, Alesi; Pittarello. Allenatore: Giorgio Gorgone

CESENA (4-3-3): Siano; Magni, Ciofi, Zaro, Frabotta; Bisoli, Castagnetti, Francesconi; CAPRINI, Shpendi, Olivieri. Allenatore: Alessandro Diamanti

CREMONESE (3-5-2): FULIGNATI; Bianchetti, Baschirotto, FELLIPE JACK; Barbieri, GERLI, Thorsby, BERTI, Vandeputte; STUCKLER, Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo

HELLAS VERONA (4-3-3): LEALI; Belghali, KORAC, Edmundsson, Frese; Bernede, CHARLYS, Serdar; Suslov, Bowie, Sarr. Marco Baroni

JUVE STABIA (4-3-3): Confente; Carissoni, Bellich, Giorgini, D’AMORE; Correia, BUGLIO, Pierobon; Mosti, Candellone, Piscopo. Allenatore: Pietro De Giorgio

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Cella, Castellini, MERONI; Maggioni, IGNACCHITI, Wieser, Benaissa; CHINETTI, Ruocco; GLIOZZI. Allenatore: Francesco Modesto

MODENA (4-3-2-1): Chichizola; Bayuku, Tonoli, Nieling, Azzi; Sersanti, BRUGMAN, Santoro; Caso, OLZER; Pedro Mendes. Allenatore: Daniele Galloppa

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Pastina; ZANIMACCHIA, Fusi, Giunti, Varas, Buonaiuto; Lasagna, Bortolussi. Allenatore: Antonio Calabro

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; CASSANDRO, Magnani, Bani, Augello; ESTEVEZ, Segre; Le Douaron; HERNANI, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Tourè, Loyola, Vural, Angori; Tramoni, MARRAS; Durosinmi. Allenatore: Paolo Bianco

SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Cicconi; Henderson, Esposito, Abildgaard; INSIGNE, TUTINO, Begic. Allenatore: Bernardo Corradi

SUDTIROL (4-2-3-1): PLIZZARI; El Kaouakibi, Kofler, STABILE, S. Davi; Tait, Frigerio; Molina, Casiraghi, Zedadka; Merkaj. Allenatore: Davide Possanzini

VICENZA (3-5-2): Gagno; Leverbe, Cuomo, MARCHIZZA; Caferri, Rada, Zonta, Carraro, Costa; MONCINI, TSADJOUT. Allenatore: Fabio Gallo

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Tiritiello, Parodi, Marconi; Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario; CORONA, Cuppone. Allenatore: Andrea Chiappella

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Redazione PianetaEmpoli

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8 Commenti

  1. In questo momento il Verona farebbe un campionato a parte, al netto di eventuali partenze. Cremonese appena sotto.
    Non si vedono più dei ridimensionamenti importanti, anche il Pisa ha una signora rosa per la B.
    Vediamo. Ad oggi non vedo squadre più scarse di noi neanche tra le neopromosse.
    Speriamo almeno 2/3 acquisti di categoria da mettere subito a disposizione, altrimenti partiremo anche peggio dello scorso anno

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