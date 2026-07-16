Martedì prossimo prenderà il via la serie di amichevoli estive dell’Empoli e, come ormai è diventata una piacevole consuetudine, il primo avversario sarà il Castelfiorentino United, formazione che milita nel campionato regionale di Promozione. Per gli azzurri sarà il sesto incrocio consecutivo con la squadra valdelsana in apertura della preparazione, una sorta di piccolo rito estivo che negli ultimi anni ha preso il posto delle tradizionali sfide con il Montelupo.

Il primo precedente risale all’estate del 2021, quando l’Empoli di Andreazzoli si impose per 12-0 nell’unica gara giocata in casa dei gialloblù. Da allora la sfida è diventata un appuntamento fisso del precampionato: nel 2022 e nel 2023 arrivarono due successi per 11-0 e 10-0 con Paolo Zanetti in panchina, mentre nel 2024 fu l’Empoli di Roberto D’Aversa a chiudere con un altro netto 10-0. L’ultimo confronto è dello scorso anno, con il 9-1 firmato dalla squadra guidata da Guido Pagliuca; mattatore di quel match Konate con 5 gol che è il miglior marcatore al Castelfiorentino seguito da Mancuso e Crociata con tre gol.

Quello di martedì sarà quindi il sesto atto di questa giovane tradizione estiva e offrirà soprattutto l’occasione per rivedere all’opera gli azzurri dopo i primi giorni di lavoro a Petroio, al di là del risultato che, come sempre in queste circostanze, passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto alle indicazioni che lo staff tecnico potrà trarre dai novanta minuti. C’è anche una piccola curiosità statistica: con la gara di martedì Guido Pagliuca diventerà il secondo allenatore dell’Empoli, dopo Paolo Zanetti, a inaugurare per due stagioni consecutive il calendario delle amichevoli affrontando il Castelfiorentino.