In questo difficile inizio di stagione della squadra azzurra c’è un giocatore che si messo in grande evidenza tanto da risultare spesso il migliore in campo in assoluto; è il portiere Andrea Fulignati. Autentico leader in campo e nello spogliatoio, nelle otto gare giocate compresa la gara di Coppa Italia con la Reggiana, ha esibito prestazioni importante con grandi parate che hanno permesso all’Empoli di portare a casa punti. Come evidenziato anche nelle nostre pagelle dei dopo gara, finora non è mai andato sotto la sufficienza.

A partire dalla gara di esordio in Coppa Italia con la Reggiana fu assoluto protagonista ai calci di rigore parandone due agli avversari con tanto di qualificazione al turno successivo, con il Padova alla prima giornata di campionato due grandi interventi sul risultato di parità permisero gli azzurri di non andare sotto e di vincere poi la partita oppure la grandi parata nel derby con la Carrarese in pieno recupero su Zuelli che consentì di guadagnare un punto o l’altro pareggio con lo Spezia quando si superò su Artistico salvando la squadra da una sconfitta interna. Anche nella debacle di Pescara (4-0) fu protagonista di diverse super parate altrimenti il risultato sarebbe stato anche peggiore. Ovviamente quando il portiere spesso è il migliore in campo, non è così positivo perchè significa che ci sono diversi problemi da risolvere nella squadra.

Tornato quest’estate in azzurro dopo la promozione in Serie A della passata stagione con la maglia della Cremonese, è entrato subito nel cuore dei tifosi anche per il suo grande amore che nutre per questi colori. Spesso in queste settimane dalle tribune del Castellani abbiamo sentito più volte la frase “se c’era lui l’anno scorso non saremmo retrocessi….” Difficile avere la controprova ma la sensazione è che sia proprio così… Anche l’ex portiere azzurro Alberto Pelagotti lo ha elogiato in una recente intervista tanto da indicarlo come il portiere più forte della categoria. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che Andrea sia il portiere titolare della squadra per molti anni ancora e che chiuda la sua carriera con questi colori.