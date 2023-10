Il tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, è stato intervistato quest’oggi dal tg regionale di Rai 3. L’intervista è stata ovviamente fatta in occasione della partita che si giocherà con la Fiorentina.

” La Fiorentina è una squadra che ti da la possibilità di misurarti, che è quello che vogliamo fare, perchè se noi abbiamo la necessità di crescere dobbiamo avere dei confronti con quelli più bravi di noi. Di sicuro affrontiamo una squadra che è più brava di noi. In termini di gol segnati siamo la squadra peggiore d’Europa, ne faremo a meno ma anche questo è un record che per adesso ci teniamo (ride, ndr). E’ evidente che questo è un dato che vogliamo migliorare, abbiamo già tentato di farlo, i ragazzi sono stati bravi ma non fortunati. Ad Italiano dico che è stato bravo, per le decisioni che ha preso e per la continuità che sta riuscendo a dare alla sua squadra. Noi, come detto, abbiamo voglia di misurarci, non abbiamo assolutamente timore reverenziale e dobbiamo sfruttare queste occasioni per crescere.“