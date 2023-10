Sfida numero 15 quella di lunedi al Franchi tra Fiorentina e Empoli con un bilancio, nei 14 precedenti totali giocati, di 2 successi azzurri, 5 pareggi e 7 affermazioni viola.

Il primo confronto al Franchi fu quello del 19 maggio 1986: ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri, ribaltando il 3-2 empolese dell’andata. La prima in campionato tra le due squadre risale alla stagione 1986-87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che pareggiarono 1-1 con Casaroli, su calcio di rigore, che rispose al vantaggio viola di Antognoni. Nuova sfida nell’agosto del 1993, primo turno di Coppa Italia, con la Fiorentina che vinse 2-0 con le reti di Banchelli e Robbiati. Si arriva a domenica 27 settembre 1997, quando Tonetto e Martusciello firmarono il primo successo azzurro, con la squadra di Spalletti che vinse 2-1 (di Batistuta il vantaggio viola). Nuova sfida un anno più tardi, con i padroni di casa vittoriosi per 2-0 con Rui Costa e Batistuta.

Si arriva agli anni duemila, con la Fiorentina di Prandelli che trovò il successo in tre occasioni consecutive: l’ex Pasqual e Jiminez (con il gol azzurro di Riganò), decidono la gara dell’aprile del 2006, la stagione successiva 2-0 con le reti di Mutu e Toni, infine 3-1 nella prima giornata del campionato 2006/07, con i gol di Pazzini, Mutu e Montolivo e Saudati ad accorciare le distanze nel finale. Le due squadre si ritrovano di fronte, per due annate consecutive in Coppa Italia: nel terzo turno del torneo 2009/10, la Fiorentina vinse 1-0 dopo i tempi supplementari (gol di Babacar al 118’); la stagione successiva vittoria per 2-1 con la doppietta di Cerci e la rete azzurra di Shekiladze. Arriviamo agli ultimi precedenti, tutti in Serie A: pareggio 1-1 nel dicembre del 2014, con Tonelli a rispondere al vantaggio viola di Vargas; 2-2 la stagione successiva con la doppietta di Kalinic a rimontare le reti azzurre di Livaja e Buchel. Ecco quindi il successo azzurro con El Kaddouri e il calcio di rigore di Pasqual (di Tello il gol viola) nell’aprile del 2017 e la vittoria della Fiorentina per 3-1 nella stagione 2018/19 con il gol di Krunic prima delle reti viola firmate da Mirallas, Simeone e Dabo. Penultimo precedente due anni facon vittoria viola per 1-0, mentre lo scorso anno è arrivato un pareggio per 1-1 con vantaggio azzurro di Cambiaghi e pareggio di Cabral

Questa la cronistoria delle gare giocate a Firenze tra viola ed azzurri:



1986/87 Serie A 1-1

1987/88 Serie A 0-0

1997/98 Serie A 1-2

1998/99 Serie A 2-0

2005/06 Serie A 2-1

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 3-1

2014/15 Serie A 1-1

2015/16 Serie A 2-2

2016/17 Serie A 1-2

2018/19 Serie A 3-1

2021/22 Serie A 1-0

2022/23 Serie A 1-1