Vittoria per l’Albania di Etrit Berisha nella sfida contro la Repubblica Ceca per 3-0 e qualificazione diretta all’Europeo ad un passo per la selezione albanese che ad oggi guida il girone con 13 punti, davanti a Repubblica Ceca e Polonia (con una gara in più). Albania tornata poi in campo per l’amichevole con la Bulgaria, vinta 2-0, senza però che Berisha scendesse in campo.

Non sono scesi in campo Bartosz Bereszysnki e Sebastian Walukiewicz con la Polonia: per la selezione polacca prima la vittoria contro le Isole Fær Øer, 2-0, e poi il pari casalingo con la Moldavia per 1-1. Polonia terza in classifica, con una sola gara da giocare, e qualificazione diretta appesa a un filo, con i polacchi che potrebbero vedersi costretti a giocare i playoff di marzo per conquistare il pass per la Germania.

Quattro punti per la Romania per Razvan Marin e primo posto in classifica prima delle ultime due gare. La nazionale romena ha prima pareggiato in Bielorussia, 0-0, e poi superato 4-0 Andorra (con gol su calcio di rigore del numero 18 azzurro). Romania prima a quota 16, seguita da Svizzera e Israele, rispettivamente a 15 e 11 con una e due gare da recuperare (la nazionale israeliana non ha giocato in queste settimana alla luce dell’attuale situazione di sicurezza nel paese), che saranno proprio le avversarie della Romania nelle ultime due sfide del girone.

Due test per Liberato Cacace con la Nuova Zelanda, che ha prima pareggiato 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo e poi perso 2-0 con l’Australia, col numero 13 azzurro schierato in entrambe le sfide dal primo minuto.

Doppia amichevole anche per Tyronne Ebuehi con la Nigeria, che ha prima pareggiato 2-2 contro l’Arabia Saudita, col difensore azzurro titolare, e poi superato 3-2 il Mozambico (senza che il 24 azzurro scendesse in campo).

Gol e assist per Tommaso Baldanzi con l’Under 21 italiana (non ha invece giocato Gabriele Guarino, impiegato nel test contro la Nazionale Under 18 della scorsa settimana), col 35 azzurro che ha prima sbloccato la sfida contro la Norvegia e poi servito Esposito per il raddoppio; azzurrini secondi a quota 7 dopo 3 gare, a due lunghezze dalla capolista Irlanda.

Stiven Shpendi è sceso in campo con la nazionale albanese Under 21 nelle sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria: prima la sconfitta per 4-1 in casa della Finlandia, poi il successo, con gol del nostro numero 7, per 2-0 con il Montenegro. Albania attualmente prima, con 3 vittorie in 4 gare nel proprio girone, davanti a Svizzera e Romania

Non è invece sceso in campo Lovro Stubljar, alla prima convocazione in Under 21, con la nazionale slovena che ha prima vinto 3-0 in Cipro e poi superato 1-0 l’Austria, affiancando la Francia in testa al proprio girone.

