Prosegue la marcia di avvicinamento al derby di Firenze. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli si allena al centro sportivo di Petroio, e nella giornata di ieri (mercoledi 18) si sono svolte due sedute di allenamento. Mister Andreazzoli purtroppo non ha potuto beneficiare a pieno di tutto questo tempo a disposizione, e per via delle nazionali, e per via di qualche acciacco di troppo. Adesso però i ranghi sono tornati ad essere completi e si dovrebbe iniziare ad avere le idee più chiare su quelle che potranno essere le scelte. Da un punto di vista di indisponibilità, l’unico elemento a rischio concreto è Ismajli. Ci sarà ovviamente da capire come sta Baldanzi, anche se la situazione non parrebbe grave.

I nazionali adesso sono tutti tornati a disposizione, cosi come coloro che erano a parte. Dalle sedute di oggi (allenamento mattutino con la squadra divisa in gruppi) si capiranno meglio le singole condizioni specifiche, e quello che potrà essere l’indirizzo del tecnico per l’undici iniziale. Non dovrebbero esserci sorprese per quando riguarda il modulo, si andrà avanti con il 4-3-2-1. Andreazzoli, dal suo arrivo, si trova per la prima volta a disposizione Maldini e Caprile. Per l’ex Spezia si andrà incontro alla prima convocazione, con partenza dalla panchina. Tutta da capire invece la storia dei portieri. Le ultime sedute hanno fatto vedere un Cambiaghi in grande spolvero, e non sarebbe da escludere il rivederlo in campo dall’inizio. Saranno poi da analizzare i ballottaggi tra Ebuehi-Bereszynski e Ranocchia-Grassi.

La squadra si allenerà oggi (mattina) e domani (pomeriggio) a Petroio, con sedute aperte. Gli allenamenti di sabato e domenica saranno invece a porte chiuse.