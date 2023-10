Il grande ex del derby di lunedì tra Fiorentina e Empoli è Fabiano Parisi che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg3 Rai Toscana.

“Non avrei mai pensato di giocare questa sfida con la maglia viola. Per me è una partita speciale, sono molto felice. Ho già giocato questo derby dall’altra parte e so che per l’Empoli è una gara speciale, ma lunedì lo sarà anche per noi e ci giocheremo tutto”.

Un consiglio da dare ai tuoi compagni avendo vissuto l’ambiente di Empoli

“Mai sottovalutare l’Empoli. So che aspettano questa partita per tutto l’anno e arriveranno preparati e molto carichi”

Cosa ti è rimasto di Empoli?

“L’ambiente Empoli lo porto nel cuore, è perfetto per crescere bene con serenità e dove si può fare un certo tipo di calcio senza pressioni. Ringrazierò sempre questa società che mi è stata vicina nel momento del bisogno, soprattutto quando è morto mio padre e quindi non posso che portarli nel cuore e li ringrazierò per tutta la vita.”